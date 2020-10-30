烤鯖魚便當85元！「一看5菜1魚」網友卻diss　曝實價：你買貴了

▲鯖魚是高營養的魚類。（示意圖／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在健康便當正夯，像是水煮雞胸肉、煎鮭魚等等都很受歡迎。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他叫了健康水煮餐點，有魚有菜有蛋，價格是85元，但他忍不住拍下菜色，並發起閒聊「挪威烤鯖魚便當85元會不會貴啊？」結果照片一出，不少人直呼原PO買貴了，「覺得不ok，配菜太不用心了吧！」

這位網友在文中表示，他叫了健康水煮餐點的挪威烤鯖魚便當，送來之後一看，有魚有菜有蛋讓他直呼感覺還不錯，價格為85元，「不知道這樣還可以吧？不貴吧？」看看照片，只見便當底下舖了一層五穀紫米飯，放上則放有1塊鯖魚，配菜是一些海帶、綠色青菜，一小段玉米和半顆雞蛋。

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▲原PO買鯖魚便當，被網友說買貴了。（圖／翻攝自PTT）

沒想到便當照片一出，不少人直呼根本不划算，「配菜太差、魚切太小」、「賣相很差啊，看了就沒力氣走路了」、「居然只有1/3隻 = = 太爛ㄌ吧」、「那個青菜的份量，你真的覺得划算嗎」、「這配菜的成本超低」、「才那幾條菜我哭了」、「正常價但菜太少。」

還有網友曝光鯖魚的價格，「這鯖魚在大賣場59元可以切成三塊你這種大小，所以這塊魚差不多20元」、「超市這個兩片75，你買貴ㄌ」、「鯖魚三片59，給你參考，看部位，這剛好肉最少的鰓附近」、「挪威鯖魚很肥又沒腥味，但拿這部位賣80就太超過了。」