「2便當235元」配菜鬼打牆！狂塞玉米罐頭+筍絲　店家回應惹眾怒

▲便當配菜敷衍。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

一個便當100多元，打開來卻驚見配菜全是廉價食材，重點是還重複！一名男子昨天到連鎖便當店買晚餐，點了1個紅燒肉便當與1個雞腿便當，總共235元，結果回到家打開才發現，兩盒的配菜竟然都一樣是筍絲與玉米罐頭，讓他氣得馬上打電話給店家，對方回應卻讓網友都無言了。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，要價105元的紅燒肉便當有4格配菜，分別是玉米、筍絲、黑輪，其中玉米還出現了2次，看起來完全沒有105元的價值，接著打開另一個135元的雞腿便當讓他心更涼了，配菜完全複製貼上，一樣是筍絲、玉米、黑輪，筍絲還出現了2次，「這個配菜是不是偷懶得有點過份了⋯」。

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由於當時下著雨他穿雨衣，便當拿了就趕快騎機車回家，也沒打開來檢查，沒想到菜色這麼敷衍，於是打電話詢問店家今晚便當出了什麼狀況，「店長說剛剛瞬間人太多現場沒菜了，才會這樣」，並答應下次去可以「多補一份A菜給你」，不過他早就不會想再度光顧。

照片曝光引發網友熱議，2個加起來235元的便當竟然做得這麼馬虎，「補個荷包蛋也沒那麼難，店家這樣做會少掉客人」、「這理由真的我沒辦法接受…畢竟便當的價格真的比一般貴」、「沒菜要趕快炒 ，不可以這樣敷衍」、「沒菜要告訴人家吧，或是給人家折價吧」、「配菜用玉米我就不太能接受了，還兩格玉米。」

▼網友看了都不能接受。（圖／翻攝自爆怨公社）

