叫外送「列一行雷點」警告：有其中一樣就退款　店家接單完超悔

▲店家解釋，在意的是最後一句「我會申請退款」。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

奧客行徑千奇百怪，往往店家只能硬著頭皮接招。一名女網友發文吐苦水，昨收到某位自稱「渣男」的客人訂單，然而上面除了點餐外，還備註了一串禁忌，更警告若出現那些菜色，一定會申請退款。

女網友在爆怨公社無奈指出，「昨天店裡第一次接到這種單，今天又出現，如果不是沒看清楚備註就出單，我絕對按拒絕接單」，同時她也好奇，若沒按照客人要求，對方是否真的能以此申請退款？

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從PO出著明細可見，顧客點了一份160元的烤鴨+叉燒套餐，搭配罐裝無糖綠，並備註強調「小菜不要苦瓜、茄子、甜椒、胡蘿蔔。如果送來的時候其中一樣有，我會申請退款，麻煩了謝謝」，最後也要求提供免費餐具和吸管。

對此，網友們忍不住吐槽，「歡迎拒絕，讓這種人吃癟，自己出去買」、「難怪渣」、「每次小菜我都自求多福」、「我只看到，終生渣男，一日渣男」、「好囉嗦...那麼挑食」、「如果要出建議先拍好照再出...保障一下，等等在那番」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

但也有不少人能理解，直呼「覺得超過100塊以上的餐， 客製化也沒有什麼不可以，畢竟有些配菜不愛吃」、「如果我的便當是茄子、苦瓜、南瓜，我大概也是倒掉，最後只能乾啃白飯了，所以可以理解他的想法」、「我也不吃那些東西，只要沾到...我的味覺會反應激烈到吐的那種，不能體諒下？對了，真的會直接退，上次點馬辣，有香菇我也沒辦法吃，直接退五百多給我」、「我覺得還好，可能只是他挑食不吃，不要想太多」。

另外，有同行表示，應該不能退款，因為收到的餐點並無受損。對此，原po笑回，「終於有人看到我的問句了！」她也忍不住解釋道，自己在意的點，不是對方要求不吃哪些菜，而是最後「申請退款」那一句話。