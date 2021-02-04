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年關近失智婦思鄉深夜遊蕩　新北瑞芳暖警貼心助返家

▲年關近失智婦思鄉深夜遊蕩 新北瑞芳暖警貼心助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲年關近失智婦思鄉深夜遊蕩，新北瑞芳暖警貼心助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

家中若有失智年長者要注意了，依據統計，年節是失智者走失的高峰，且年長者在寒冬中走失，意外風險更高。過去也常發生失智者在不自覺中自行返回童年曾住的家鄉，卻因時過境遷，找不到路因而迷失。

瑞芳區大埔路26日清晨2時，民眾發現一名約90歲老婦衣著單薄，且步履蹣跚在路旁徘徊，通報警方前往。瑞芳警分局四腳亭派出所警員林宏儒及陳威辰到場後，上前主動關心；老婦僅稱自己年齡為九十歲住在基隆長庚醫院附近，但因失智問題無法溝通。因氣溫寒冷加上天色昏暗，暖警也攙扶老婦慢慢行走至附近超商內休息。

後續，暖警運用警用電腦人臉辨識出老婦身分，並通知家屬到場，才了解原來老婦姓王，近期因年節將至思鄉，竟趁著家人熟睡想要回老家看看，幸好遇上暖警，不然後果不堪設想。

瑞芳警分局長陳忠龍表示，對於同仁能夠以同理心處事，運用科技迅速讓王婦闔家團聚，將尋適當時機公開表揚。同時也呼籲若家中有易走失的年長者，建議可至區公所辦理免費的防走失手鍊，並可在其常穿衣物上縫上姓名等資訊，俾利走失時，可迅速尋回。

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