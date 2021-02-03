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顏若芳拿中選會罷免公報反擊鄭照新：國民黨之前挺香港是假的？

▲▼民進黨發言人顏若芳。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於6日舉行，國民黨文傳會副主委鄭照新3日聲援罷捷總部，強調他們澄清過很多次，黃捷是違反《國安法》2-1條，並非21條。不過，民進黨發言人顏若芳拿出中選會的罷免公報，理由清楚載明「第21條」，非鄭照新、罷捷團體所稱「2-1條」。

中選會日前公告黃捷罷免理由書，罷捷團體列出5項理由。不過，其中第五點為「違法介入港暴進行物資募集，對中態度嚴重雙標」，認為她「募集物資部份明顯違反國安法第21條」。

這項罷免理由引起了議論，香港眾志創黨主席羅冠聰也透過臉書批評，認為這太離譜，把香港運動講成「港暴」，明顯是大陸口吻，試圖把爭取民主的運動污名化；他強調，自己並不認識黃捷，也沒有見過她，但如果黃捷因為支援香港而負罪，作為香港人，自己有義務出來聲援她。

對於罷免理由書中，罷捷團體指控黃捷違反「國安法」一事，中選會副主委陳朝建表示，經查我國的國安法全文僅為10條，至所詢罷免理由書中有關「國安法21條」規定，就條次與內容而言，似與港版國安法一致。

對此，罷捷團體強調，應是2-1條，而國民黨文傳會副主委鄭照新也聲援，強調罷捷團體已經不知澄清多少次，應該是「2-1條」，並非21條。

顏若芳晚間也透過臉書，貼出中選會的罷免公報，上頭載明罷免理由就是寫「第21條」，並非罷捷團體、鄭照新所稱「2-1條」。她表示，原來罷免是國民黨策動的，要國民黨發言人幫忙辯解，如果國民黨認同罷捷團體以國安法罷免黃捷，那國民黨之前支持香港，難道是假的嗎？

▲民進黨發言人顏若芳拿出中選會罷免公報，內容載明罷捷團體的罷免理由，是黃捷違反國安法21條。（圖／顏若芳臉書）

▲民進黨發言人顏若芳拿出中選會罷免公報，內容載明罷捷團體的罷免理由，是黃捷違反國安法21條。（圖／顏若芳臉書）

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