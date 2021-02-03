　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夜校生兼2差養全家4口！台南遇6死大劫　師悲：今年就要畢業了

▲台南6死車禍慘劇，其中1名死者是台中新民高中夜校生。（圖／ETtoday資料照）

▲台南6死車禍慘劇，其中1名死者是台中新民高中夜校生。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台南市台江大道發生的6死車禍慘劇，其中20歲的廖姓男子就讀台中市新民高中進修部，校方表示，廖生和阿嬤、父親、哥哥同住，白天在營造廠做粗工，晚上很少缺課，下課後又去做外送員，1人兼2份工作，養活全家4口，廖生國中畢業後，先去工作2年再回學校念書，好不容易念到高三了，卻傳出惡耗，令人感到非常惋惜。

廖生遺體昨晚從台南運回台中殯儀館，校長薛光豐上午即帶著老師們前往捻香致意，除了致贈慰問金之外，也提供急難救助金、學生平安保險的申請單給家屬，全力協助處理後事。

▲王姓男子涉嫌無照駕駛向他人借得之自小客車載5名友人出遊，卻在台南發生自撞車禍，造成車上6人無生命跡象，送醫不治身亡。（圖／記者林悅攝，下同）

王姓男子無照駕駛載5名友人出遊，卻在台南發生自撞車禍，造成車上6人無生命跡象，送醫不治身亡。（圖／記者林悅攝，下同）

校方表示，廖生父母親分居多年，廖雖然和父親同住，但和媽媽感情好，任何事都是找媽媽商量，學校也都是連絡媽媽，廖國中畢業後，因為家境因素沒有升學，先去工作2年後，自覺所學不足，才又重回學校念書，目前是進修部資料處理科高三生。

▲王姓男子涉嫌無照駕駛向他人借得之自小客車載5名友人出遊，卻在台南發生自撞車禍，造成車上6人無生命跡象，送醫不治身亡。（圖／記者林悅攝，下同）

校方說，廖生不但有上進心，在學校還擔任能源股長，拖地、掃廁所、倒垃圾都非常積極主動，和同學相處融洽，而且非常勤奮，以前白天和媽媽一起在連鎖賣場上班，後來改到營造廠做粗工，晚上下課後，又去當外送員，1人兼2份工作，不但養活全家4口，連學雜費都是自己付，好不容易念到快畢業了卻發生悲劇，令人非常不捨。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／桃園人夫揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰
今年是「寡婦年」！立春8大禁忌　小心做了衰整年
石原里美爆確診新冠肺炎　進劇組第1天測出陽性
快訊／居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬
情侶搭地鐵佔整排座椅「激情運動」　乘客嚇傻：一路沒停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園人夫凌晨揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰

教官積勞成疾猝逝？　校方闢謠：家中跌倒不治，器捐遺愛4家庭

中山高仁德路段驚見機車！國道警：開單告發罰3千元以上

美女醫除夕為珠寶大吵內幕曝　她怒嗆前夫：你精子也是借我用？

關熱水器拒讓兒洗澡…媽「被通報家暴」怒衝派出所　味道洩出G了

國民黨影射吳姓立委關說疫苗採購　吳秉叡怒告：有種就指名道姓

人夫愛打羽球！連7年與小三上山「激練雙打」…還搞小四、小五GG了

超商偷吃巧克力配蠻牛...又闖空門竊1萬　他囂張在捷運抽菸被逮

「股票換購靈骨塔」退休婦1900萬飛了　社子島詐騙家族吸金4千萬

陣頭少年台南遇6死大劫！同學淚憶「神明的小孩」...愛笑重感情

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

快訊／桃園人夫凌晨揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰

教官積勞成疾猝逝？　校方闢謠：家中跌倒不治，器捐遺愛4家庭

中山高仁德路段驚見機車！國道警：開單告發罰3千元以上

美女醫除夕為珠寶大吵內幕曝　她怒嗆前夫：你精子也是借我用？

關熱水器拒讓兒洗澡…媽「被通報家暴」怒衝派出所　味道洩出G了

國民黨影射吳姓立委關說疫苗採購　吳秉叡怒告：有種就指名道姓

人夫愛打羽球！連7年與小三上山「激練雙打」…還搞小四、小五GG了

超商偷吃巧克力配蠻牛...又闖空門竊1萬　他囂張在捷運抽菸被逮

「股票換購靈骨塔」退休婦1900萬飛了　社子島詐騙家族吸金4千萬

陣頭少年台南遇6死大劫！同學淚憶「神明的小孩」...愛笑重感情

翁立友發音檔「親自朗誦澄清聲明」　向粉絲道歉：讓大家擔心了

評／淚揭遭性騷「還要被檢討」　如果她不是雞排妹呢

快訊／桃園人夫凌晨揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰

60歲富豪「娶6妻」！全都認識3周就結婚...坦言從不約會「直接來」

東森自然美創新連鎖模式　多元通路助攻後疫情時代逆勢上揚

「這世界上，誰沒有誰活不下去？」《流金歲月》金句讓人瘋狂二刷

花8小時手作！她回家見PUI PUI遭「車車殺手」分屍　連眼睛都不見

扎實肉羹有咬勁！北投3大肉羹名店之一　必點黑白切脆爽生腸

抗旱水源來了！「日增9000噸供水」　新北、桃竹苗地區解渴

搶先接種莫德納疫苗！　男曝心得：打完第二劑「痛到吞止痛藥」

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

社會熱門新聞

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

3對情侶命喪台南！高大成曝頸椎斷裂痛苦過程

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

姑丈擬提國賠：道路設計不良

男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？

馬3借無照男肇事6死　車主民事賠償躲不掉

台南6死！3高中生「2中輟、1休學」…校方曝坎坷經歷

快訊／台中小客車被「水泥車、拖板車」夾爛…駕駛命危

台江大道車禍6死！同事揪出遊「爸媽全不知」

台南6死車禍「提國賠會成？」律師扯出關鍵人物

13歲少女只給初吻　男大生竟奪走初夜

更多熱門

相關新聞

高三生兼職外送員！命喪台南車禍　校方：他常最晚離開

高三生兼職外送員！命喪台南車禍　校方：他常最晚離開

台南市安南區台江大道6死車禍事故，其中21歲廖姓死者是新民高中進修部三年級學生。校方表示，廖生白天有工作，晚上都會來上課，擔任過能源股長，常是班上最晚離開的那個人。

2019高校畢業歌票選／新民高中

2019高校畢業歌票選／新民高中

至少12瓶啤酒下肚　13警消救醉漢　

至少12瓶啤酒下肚　13警消救醉漢　

2018高校畢業歌票選／新民高中

2018高校畢業歌票選／新民高中

36度吃不消　華商、新民都有抽筋

36度吃不消　華商、新民都有抽筋

關鍵字：

台南6死新民高中

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

大逆轉！翁立友再發聲力挺雞排妹提告

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

小樂吳思賢染毒首發聲

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面