夜校生兼2差養全家4口！台南遇6死大劫　師悲：今年就要畢業了

▲台南6死車禍慘劇，其中1名死者是台中新民高中夜校生。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台南市台江大道發生的6死車禍慘劇，其中20歲的廖姓男子就讀台中市新民高中進修部，校方表示，廖生和阿嬤、父親、哥哥同住，白天在營造廠做粗工，晚上很少缺課，下課後又去做外送員，1人兼2份工作，養活全家4口，廖生國中畢業後，先去工作2年再回學校念書，好不容易念到高三了，卻傳出惡耗，令人感到非常惋惜。

廖生遺體昨晚從台南運回台中殯儀館，校長薛光豐上午即帶著老師們前往捻香致意，除了致贈慰問金之外，也提供急難救助金、學生平安保險的申請單給家屬，全力協助處理後事。

▲王姓男子無照駕駛載5名友人出遊，卻在台南發生自撞車禍，造成車上6人無生命跡象，送醫不治身亡。（圖／記者林悅攝，下同）

校方表示，廖生父母親分居多年，廖雖然和父親同住，但和媽媽感情好，任何事都是找媽媽商量，學校也都是連絡媽媽，廖國中畢業後，因為家境因素沒有升學，先去工作2年後，自覺所學不足，才又重回學校念書，目前是進修部資料處理科高三生。

校方說，廖生不但有上進心，在學校還擔任能源股長，拖地、掃廁所、倒垃圾都非常積極主動，和同學相處融洽，而且非常勤奮，以前白天和媽媽一起在連鎖賣場上班，後來改到營造廠做粗工，晚上下課後，又去當外送員，1人兼2份工作，不但養活全家4口，連學雜費都是自己付，好不容易念到快畢業了卻發生悲劇，令人非常不捨。

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