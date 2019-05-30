2019高校畢業歌票選／新民高中《實現》

《實現》
作詞：廖冠霖、林佳穎
作曲：廖子頤、張至涵
演唱：林亭妤、林郁晨、廖子淇、廖冠霖、林冠榮
創作理念：
大家對天空的理解是什麼呢？
追風箏的孩子想飛到天上尋夢，
而理想樂園一直存在我們的夢中，
也許外面的世界困難重重，
會使你感到徬徨且害怕但儘管如此也要記得昂首闊步、勇敢去追，
而你的夢想有一天終究會「實現」
歌詞：
留下 深刻的每一天
上課 都像是一眨眼
惦記的臉 誰都會 時常 想念
留下 感動的容顏
青春 劃過了藍天
穿梭雲間 忽隱又忽現
Oh~我在慢一點 但願凝結這瞬間
唉呀～～ 飛多遠(在眼前)我們都勇敢去追
像風箏斷了線 逆著風在雲間
面對考驗 都要冒險
昂首闊步向前
追尋著 藏了夢想的樂園
懸浮在雲層間 隨時間會改變
也許某天 夢想能實現
鳳凰 花開的季節
時間 緩慢說再見
擁抱藍天 相望著 你的 笑顏
期待 成就那一天
薰風 一吹才發現
今年夏天 我們將道別
Oh~我不是永別 展翅後仍一起飛
唉呀～～ 飛多遠(在眼前)我們都勇敢去追
像風箏斷了線 逆著風在雲間
面對考驗 都要冒險
昂首闊步向前
追尋著 藏了夢想的樂園
懸浮在雲層間 隨時間會改變
也許某天 夢想能實現
相信我 明年今天 有緣同並肩
感謝誰的眼淚 永遠不會變
期待未來有天 能夠再相見