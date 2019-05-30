2019高校畢業歌票選／新民高中《實現》



《實現》

作詞：廖冠霖、林佳穎

作曲：廖子頤、張至涵

演唱：林亭妤、林郁晨、廖子淇、廖冠霖、林冠榮

創作理念：

大家對天空的理解是什麼呢？

追風箏的孩子想飛到天上尋夢，

而理想樂園一直存在我們的夢中，

也許外面的世界困難重重，

會使你感到徬徨且害怕但儘管如此也要記得昂首闊步、勇敢去追，

而你的夢想有一天終究會「實現」

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歌詞：

留下 深刻的每一天

上課 都像是一眨眼

惦記的臉 誰都會 時常 想念

留下 感動的容顏

青春 劃過了藍天

穿梭雲間 忽隱又忽現

Oh~我在慢一點 但願凝結這瞬間

唉呀～～ 飛多遠(在眼前)我們都勇敢去追

像風箏斷了線 逆著風在雲間

面對考驗 都要冒險

昂首闊步向前

追尋著 藏了夢想的樂園

懸浮在雲層間 隨時間會改變

也許某天 夢想能實現

鳳凰 花開的季節

時間 緩慢說再見

擁抱藍天 相望著 你的 笑顏

期待 成就那一天

薰風 一吹才發現

今年夏天 我們將道別

Oh~我不是永別 展翅後仍一起飛

唉呀～～ 飛多遠(在眼前)我們都勇敢去追

像風箏斷了線 逆著風在雲間

面對考驗 都要冒險

昂首闊步向前

追尋著 藏了夢想的樂園

懸浮在雲層間 隨時間會改變

也許某天 夢想能實現

相信我 明年今天 有緣同並肩

感謝誰的眼淚 永遠不會變

期待未來有天 能夠再相見