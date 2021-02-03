指揮中心：春節「13風景區、25觀光遊樂業」實施總量管制

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

下週就是春節連假，但因國內新冠肺炎疫情未停，中央流行疫情指揮中心和交通部也針對各大景點、遊樂園做人流管制的討論。指揮中心今宣布，針對所轄13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，以因應農曆春節連續假期（2月10日至2月16日）出遊潮，減少旅遊景區群聚效應。

交通部觀光局針對所轄各國家風景區46處封閉、開放型景點於春節期間執行人流控管工作；其中封閉型景點遊客量≧ 50%園區景點最大承載量、開放型景點遊客量≧容留量（依據1.5公尺社交距離及景點面積計算）時，交通部觀光局即派員進行總量管制分流措施，併以簡訊、官網發布訊息、刊登電子看板等方式，通知遊客暫勿前往該景點並至其他周邊景點旅遊。

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針對易發生大量遊客湧入熱門主題樂園（例如：六福村、小人國、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山及義大世界），於連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，朝提前預警宣導、分流、管制等面向，訂定防疫安全承載量之A（60%）B（55%）C（50%）分級應變行動方案，採總量管制，即時預警分流遊客。

而主題樂園防疫安全承載量，以各主題樂園園區面積與社交距離（1.5 公尺）安全面積關係，約估為該園區遊客最大承載量50％，如麗寶樂園的防疫安全承載量約37,500人、六福村主題遊樂園約15,000人、九族文化村約15,000人、劍湖山世界約15,000人、小人國主題樂園約10,310人、義大世界約7,500人。

交通部觀光局會就各國家風景區春節期間實施人流管制景點及措施部分，函請地方政府協處，相關管制措施也隨時依指揮中心發布相關指引公告滾動檢討國家風景區景點管制措施。

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