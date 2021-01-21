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24→12°C變天「先雨後乾」！冷空氣再報到　全台急凍3天時間出爐

▲▼ 。（圖／氣象局）

記者許力方／綜合報導

變天倒數！中央氣象局預報員林定宜表示，22日台灣附近依舊受低壓雲系逐漸北移關係，東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部也有零星雨，低溫與前一天差不多，高溫則稍微涼一些，約22至24度，23日（周六）另一波東北季風報到，迎風面轉有短暫雨，其他地區多雲到晴，周末兩天將轉乾涼、持續到下周。

氣象局預報，22日南部、東半部及恆春半島因受南方雲系北移影響，水氣稍多，有局部短暫雨，北部也有零星雨勢，預估23日東北季風增強，北東氣溫稍下降，24日（周日）開始受新一波冷空氣影響，水氣不多，僅東半部、北部地區有短暫雨，其他地區多雲，北台灣轉涼，低溫下探12度左右，尤其新竹縣等空曠地區有11度低溫出現可能。

▲▼ 。（圖／氣象局）

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，相對於前幾波冷空氣，這波則較弱，25日（下周一）僅迎風面有一點降雨，背風面晴朗，太陽一照，北台灣氣溫就會回升到20度以上，早晚因輻射冷卻作用，到了清晨氣溫會降得很低，尤其25至27日（下周一至三）清晨北台灣恐下探約12度，中南部空曠地區同樣可能達到12度，之後還有更強冷空氣，但還在觀察中。

吳德榮指出，22日主要降雨落在北東，南部偶爾受到影響，鋒面22日形成後，23日就離開，但因吹著東北風迎風面有降雨，24日乾冷空氣下來、天氣好轉，西半部穩定天氣，東半部則有雨，預估23日開始轉涼，白天有陽光感覺舒適，但下半天開始低溫會降到14度轉涼的趨勢。

▲▼ 。（圖／氣象局）

ET快訊
冷空氣又要來了！全台急凍時間點出爐

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