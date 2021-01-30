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入夜秒掉12°C！冷空氣「這天又來」北東轉濕涼　過年迎晴朗暖天

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖,羽絨衣。（圖／記者李毓康攝）

▲下周二北東天氣轉涼。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日強烈大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，中央氣象局表示，未來一周天氣穩定，但日夜溫差都較大。今晚到明晨受到夜間輻射冷卻影響，仍有9縣市可能出現10度以下低溫。下周二受到東北季風增強影響，北台灣氣溫略降、降雨機率增加，周三起天氣再度恢復穩定，預計到過年都是屬於溫暖舒適的好天氣。

氣象局預報員劉沛滕表示，未來一周天氣穩定，僅下周二受到東北季風影響，北台灣天氣較溼涼。今日冷氣團減弱，各地白天高溫回升，受到夜間輻射冷卻影響，今晚到明晨9縣市可能出現10度以下低溫，明日開始西半部高溫24到25度，夜間低溫12到15度，日夜溫差大，而未來一周水氣較少，僅東半部有零星降雨。

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▲9縣市今晚到明晨有10度以下低溫。（圖／氣象局）

▲9縣市今晚到明晨有10度以下低溫。（圖／氣象局）

下周二受到東北季風增強影響，北部、東北部有局部短暫降雨，早晚低溫沒有明顯降幅，不過高溫略低，約19到20度，而中南部則沒有影響。周三起東北季風減弱、水氣減少，各地再度恢復多雲到晴天氣型態。

針對過年天氣，劉沛滕指出，目前從趨勢看來，過年前半段將會是溫暖舒適的好天氣，水氣也不多，不過因為新年假期長達一周，後半段的時間與現在相隔仍久，還需持續觀察是否會有天氣系統影響降溫或降雨。

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