吐司、麵包供應全聯、好市多　宛如烘焙界隱形冠軍

▲屏東縣客萊斯麥觀光烘培食品廠生產的麵包、吐司等產品，創下好口碑。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣客萊斯麥觀光烘培食品廠麵包、吐司等產品，由於對品質與食品衛生的堅持，被好市多與全聯相中成為吐司、麵包供應商，目前為全台灣最大的麵包工廠，可說是烘焙界的隱形冠軍。

▲▼屏東縣客萊斯麥觀光烘培食品廠。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉偕同團隊林育先、曾煜超與屏東躍愛協會理事長林金展到位在屏東工業區的客萊斯麥觀光烘培食品廠，拜訪梁國城董事長與梁德偉總經理，了解其創業的歷程，讚客萊斯麥麵包廠不止是屏東之光，更是業界楷模。

客萊斯麥麵包廠創立於1992年，創辦人梁國城從軍旅退伍後，原從事西藥代理的他，與朋友合資開麵包工廠，但因朋友經營不善，他接下麵包廠工作，一切從頭開始。

他從門外漢向工廠的師傅學習揉麵糰、做麵包，凌晨與晚上都親自送貨，由於堅持與毅力，麵包工廠逐漸步入正軌，第一家客萊斯麥麵包廠就設立於自己的家鄉-屏東縣高樹鄉，隨著業務量持續成長，進而在屏東市、桃園南崁設立工廠，供應北中南大賣場、咖啡與早餐店麵包與吐司，由於對品質及衛生的堅持，更被好市多與全聯相中成為吐司、麵包供應商，目前為全台灣最大的麵包工廠。

位在屏東工業區的客萊斯麥觀光烘培食品廠，是新一代標準廠房，佔地約3000坪，擁有全新歐洲進口設備，配有吐司、漢堡、月餅、蛋糕等各式自動化生產線，並附有無塵、負壓及滅菌式的包裝環境。此外在場區內可實際導覽麵包生產過程，並有專業師傅指導您親手製造糕點，據說自己親手製作的烘培產品最好吃！

客萊斯麥即使已在屏東、桃園等地設新廠，但為回饋家鄉，創造家鄉就業機會，梁國城仍堅持高樹的麵包工廠繼續營運，有感於有的年輕人過於急功好利，因此他誓言要找回台灣囝仔的精神，在15年前開始推動校園品德教育，舉辦品德教育活動與獎助學金，讓社會充滿正能量。

為精益求精，擁有高學歷的總經理梁德偉特別到美和科大營養系進修，由於安泰醫院團隊紮實的訓練，讓實習生考取營養師執照的考照率高達八成，在台灣的實習機構，名列前矛，蘇清泉特別建議梁總與幹部們，未來課程學分修完後，可以到該醫院實習，便於考取營養師證照，以獲得專業知識與開拓不同視野，對未來事業經營上，會激發出更多不同的想法，讓事業做的更好。