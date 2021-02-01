麵包18元「拿到櫃台漲1倍」　店員傻眼理由被罵爆：耍這種手段

▲標價牌上寫著18元，沒想到結帳時價格卻突然變2倍。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳致平／台北報導

這一袋麵包到底要賣多少錢？有網友到知名連鎖咖啡烘培店買麵包，卻遇到了一件令人非常火大的消費意外。原po表示，麵包架上的標價牌上清楚寫著18元，沒想到拿到櫃台結帳時價格卻突然變2倍，詢問結帳人員原因後，讓他氣得大罵，「是我太龜毛？還是這種手段很正常呢？」

一名網友1日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己下午到麵包店買麵包，看見2個小小的羊角肉鬆麵包裝在同一個袋子內，價目表上寫著18元，於是便拿著那袋麵包到櫃檯結帳，意外的是，結帳的店員竟然連續輸入2次18元。

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起先，他還以為是店員失誤，不小心重覆結帳，店員卻回答道，「一個麵包18元，一袋有兩個麵包，所以共36元」。原PO聽到相當傻眼，當下有種被強迫消費的感覺，便直接要店員把麵包退掉。

▲網友認為店家的手段很明顯是強迫消費。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO憤怒表示，「是我太龜毛？還是這種手段很正常呢？」如果客人買多一點也許不會發現，但是們這樣賣麵包對嗎？他接著詢問「這樣標價你們會覺得是18元，還是36元呢？」

網友看完荒唐的購物經歷紛紛表示，「如果是一個18元，應該是各別包裝，只買一個的話，那另外一個不就要丟在外面嗎？那是店家強迫行銷手法無誤」、「18元吧，不然為什麼裝在一起」、「標價牌上面沒寫『18／個』耶」、「低級手法」。