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春節暢遊花蓮免開車！多項大眾運輸轉乘超便利　通通有優惠

▲▼春節遊花蓮免開車，多多利用大眾運輸轉乘，便利又有優惠。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

▲▼春節遊花蓮免開車，多多利用大眾運輸轉乘，便利又有優惠。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節即將來到，為鼓勵民眾連假期間搭乘大眾運輸，各項轉乘優惠紛紛出爐！花蓮縣政府提醒民眾可善用大眾運輸轉乘優惠暢遊花蓮，都提供不同的優惠，還有東部加碼方案民眾如可善加利用，除了享受各種不同工具的轉乘優惠，還可免去自己開車遇到的交通壅塞，避免舟車勞頓之苦。

春節連假期間，北花國道客運除推出來回票400元優惠價，民眾持電子票證轉乘市區客運還可享有一段基本里程免費的優惠，以搭乘北花國道轉乘308市區公車路線到飯店為例，民眾從南港或板橋直到花蓮飯店門口只需一張優惠票價。另搭配租車旅遊讓旅客在地有腳，持公路客運票證於指定租賃業者租車亦可享租車優惠，完成租用車輛後，再持汽（機）車租車憑證正本及公路客運去程與回程票證（不限同一公司），可於回程時至公路客運業者櫃檯請領票價優惠（租汽車折票價二百元、租機車折票價一百元），超值、優惠又方便，歡迎民眾多加利用。

▲▼春節遊花蓮免開車，多多利用大眾運輸轉乘，便利又有優惠。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

不只如此，國道客運還推出了春節疏運孝親專案規劃，65歲（含）以上的銀髮族於2月8日至11日（除夕）期間搭乘北上方向國道客運，及2月12日（大年初一）至14日（大年初三）期間搭乘南下方向國道客運，可享原票價25折優惠，等於是半價再打對折，民眾帶長輩返鄉過年或踏青遊玩搭乘國道客運將更加禮遇。另2月13日（大年初二）至2月15日（大年初四），還有東部限定加碼優惠，期間前往花蓮遊玩購買東部台灣好行超值套票或當地住宿證明，可享北宜、北花、高東線來回票4人同行1人免費優惠,回程再抵退200元，但本項優惠不與在地有腳租賃回程客運票價優惠（汽車200元、機車100元）重複抵退，民眾可擇優適用。

花蓮縣府表示，民眾坐公車穿梭大花蓮，持電子票證搭乘鐵路、國道、公路及市區客運不同路線編號轉乘，皆可享一段基本里程免費。花蓮縣政府現已闢駛（的市區客運路線，計有301花蓮火車站-東華大學、302新城火車站-天祥、303花蓮火車站-大農大富平地森林園區、304東海岸線（預約制）、305花蓮火車站-水源村、306花蓮火車站-慈濟科技大學、307慈濟科技大學-東大門夜市、308飯店接駁線、309玉長豐濱線、310花蓮火車站-天祥，路網涵蓋花蓮北中南區，縣府鼓勵民眾到花蓮返鄉過節、走春出遊可多搭乘公車，既方便又實惠，不開車進市區免交通壅塞，安全便利過好年。

▲▼春節遊花蓮免開車，多多利用大眾運輸轉乘，便利又有優惠。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

縣府建設處鄧子榆處長表示，東部地區公共運輸電子票證轉乘優惠自106年8月實施以來，民眾反應極佳，去年度轉乘達7.8萬人次，顯示此優惠措施實施已具有成效，為能持續帶動公共運輸成長，轉乘優惠將繼續延長實施至今年12月31日止，以期提升更多公車族群的搭乘意願。民眾想輕鬆查詢客運路線優惠套票資訊及預估到站時間，縣府推薦民眾可運用手機下載APP，如交通部公路總局「iBus公路客運」、「台灣公車通」、「BUS+」及「花蓮搭公車」等，隨時掌握客運動態，提早規劃走春旅遊，輕鬆到達目的地，避免塞車之苦，省時又省荷包。

春節期間，民眾欲轉乘本縣計程車，也請注意費率調整。今年春節運價加成實施期間自2月9日0時起至2月16日24時止，為期8天，並自2月17日0時起，恢復原運價計費方式收費。收費方式：全日按夜間加成計費，依計費表顯示金額收費，由駕駛人依計費錶功能選取計入春節加成（每趟次加收50元），未計入跳表金額，不得額外加收。民眾欲了解更多花蓮公共運輸資訊，可點入縣府提供的交通資訊官網「花蓮交通e點通」查詢使用。

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