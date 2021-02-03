溜班按摩、開庭看報！劉承武等4檢考績吃丙　10萬獎金將蒸發

記者黃翊婷／綜合報導

去年有4名檢察官因為言行不當掀起社會熱議，分別為新北地檢署檢察官吳宗光、顏汝羽，台北地檢署檢察官劉承武，以及橋頭地檢署檢察官靳隆坤。有消息指出，4人的初核職務評定皆為「未達良好」（丙），目前已交由法務部長蔡清祥核定。

▲劉承武曾被封為「掃黃英雄」劉承武，去年卻被爆出與社區住戶起衝突。（圖／東森新聞，下同）

新北地檢署檢察官吳宗光遭人檢舉，上班時間竟然消失不在辦公室內，經過政風人員跟監，發現他竟然溜班跑去按摩，總計5次。吳檢事後坦承曠職，但否認接受色情按摩，案經檢察官人事審議委員會議處，決定發布「促其注意」處分，報法務部核定，到時考績可能會受到影響，年終獎金也將減少。

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第二位新北地檢署檢察官顏汝羽則是因為多次言行怪異，被函送檢察官評鑑委員會審議。檢評會調查後，認為她在辦理某件竊案時，無視客觀證據存在，又不理會被告說詞，逕行起訴，存有重大辦案瑕疵；另外在某起案件她私下罵律師「真是白目」，違失情節重大，決議將她送懲戒法院議處。

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第三位台北地檢署檢察官劉承武近年來多次爆發爭議事件，先是因提供法律諮詢，結果被詐騙集團利用，這部分已經被送檢察官審議委員會審查；後來又被指控一人身兼新北市3個社區管委會主委，並涉嫌替建商「瑕疵點交」，甚至在管委會議上失控，對多名住戶咆哮。法務部長蔡清祥當時更因此當眾痛罵他，「惡行惡狀、丟檢察官的臉。」

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▲蔡清祥曾在媒體面前痛批劉承武。

第四位橋頭地檢署檢察官靳隆坤被民眾檢舉，指稱他到橋頭地院蒞庭執行公訴業務時，竟當庭拿出報紙在法庭上翻閱，還當庭滑手機。當時法務部長蔡清祥表示，若滑手機是為了查法條等公務，沒有問題，但「若開庭時看報章雜誌等無關公務的行為屬實，就非常不應該，一定嚴懲。」

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而根據《自由時報》報導，這4名檢察官的職務評定（打考績）初核為「未達良好」，一旦確定「吃考丙」，1至2個月大約10萬至37.6萬元的評定獎金可能就要泡湯了；目前案件已交由法務部長蔡清祥核定，但尚未正式簽核。