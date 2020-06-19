檢察官蒞庭竟看報滑手機！橋檢先記警告　再送法務部審議嚴懲

▲法務部長蔡清祥重視檢察官形象，若調查屬實，將嚴懲失職檢察官。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

橋頭地檢署日前接獲民眾檢舉，指稱檢察官靳隆坤到橋頭地院蒞庭執行公訴業務時，竟當庭拿出報紙在法庭上翻閱，也當庭滑手機。法務部長蔡清祥表示，若滑手機是為了查法條等公務，沒有問題，但「若開庭時看報章雜誌等無關公務的行為屬實，就非常不應該，一定嚴懲。」

靳隆坤的行為被民眾發現後提出檢舉，橋頭地檢署檢察長洪信旭不敢大意，隨即向法院調閱開庭錄影，確認檢舉內容屬實，橋檢也立刻召開職務評定審議會，將靳隆坤記警告處分；另外也將靳隆坤的案件送法務部檢察官人事審議委員會議處，檢審會19日將開會審議。

靳隆坤為司法官42期結業，擔任檢察官已經16年，並無重大特殊表現，也無受爭議的言行。他於2017年到橋頭地檢署公訴組服務，目前主要負責橋頭地院刑事審查庭的蒞庭論告工作。

據了解，靳隆坤在橋檢調查時表示，因平時工作忙碌，沒空瞭解輿情，所以才利用開庭空檔看報紙，而滑手機是為了查法條，是利用手機檢索法條。

對次，法務部長蔡清祥則表示，檢察官的形象非常重要，根據調查結果，「若開庭時看報章雜誌等無關公務的行為屬實，就非常不應該，一定嚴懲。」但若使用手機是為了公務上的需要，例如當庭檢索法條以供蒞庭論告使用，那就沒有問題。