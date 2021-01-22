新北檢檢察官上班時竟溜班去按摩　檢審會決議「促其注意」

▲檢察官翹班去按摩，法務部檢審會決議促其注意。（圖／記者劉昌松攝）



記者吳銘峯／台北報導

新北地檢署吳姓檢察官遭人檢舉，上班時間竟然消失不在辦公室內，遍尋不著，經過政風人員跟監後，發現他竟然溜班去按摩。吳檢坦承曠職，但否認是接受色情按摩，案經檢察官人事審議委員會議處，決定發布「促其注意」處分，報法務部核定，吳檢的考績可能受影響，年終獎金將減少。

本案乃因新北地檢署政風人員接獲檢舉，指稱吳檢在報加班的時間不在地檢署內，因此政風單位立案調查，並派出俗稱「政風狗仔隊」的政風特蒐組跟監。而政風人員調查發現，吳檢白天確實到地檢署上班，但還未到下班時間，他就多次腳底抹油、準備開溜。

政風人員發現他總計5次開溜，其中1次還從地檢署所在的土城區跑到三重區，接受按摩；另外在吳檢申報的加班時間內，他也開溜，疑似詐領加班費。

新北檢隨後對吳檢進行詢問，他坦承確實溜班曠職，到三重按摩那次是因為筋骨不適，但絕非色情按摩，另外4次則分別是探望岳母、幫兒子拿制服，或是太累了先回家休息，這5次都是疏於請假。至於加班時間不在辦公室內，吳檢則說因辦公室較為吵雜，不適合撰寫書類，所以他才提早下班帶工作回家處理；由於每個月只要加班12小時就達上限，他便宜行事沒有特別註記核銷，絕非詐領加班費，加班費他也已經繳回國庫。

新北檢清查吳檢的工作成果，發現他未結案數為63件，並無拖延遲滯的怠惰問題，因此採信他在家工作的說法，但仍將本案報請法務部檢察官人事審議會審查。檢審會最後決定發布「促其注意」的處分，可能會影響吳檢的考績，年終獎金將會受影響。