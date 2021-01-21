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新北怪檢顏汝羽言行不當　遭檢評會送懲戒法院議處

▲▼示意圖,法律,法條,閱讀,律師,法官,文件,合約,法槌,法庭,法院,簽名,和解。（圖／123rf）

▲新北地檢檢察官顏汝羽，遭送懲戒法院議處。此為示意圖。（圖／123rf） 

記者吳銘峯／台北報導

新北地檢署女檢察官顏汝羽，多次言行怪異，被函送檢察官評鑑委員會審議。檢評會調查後，認為她在辦理某件竊案時，無視客觀證據存在、又不理會被告說詞，逕行起訴，存有重大辦案瑕疵；另外在某起案件她私下罵律師「真是白目」，違失情節重大。檢評會決議將她送懲戒法院議處。

本案經司改會調查後，初步認定有3起案件有辦案瑕疵。其中一件手機竊案，告訴人證稱黑色iPhone 7 Plus手機遺忘在新北市中和運動中心男廁椅子上，結果警方根據監視器畫面逮捕當時在廁所外徘迴、有竊盜前科的男子，被告供稱當時等候朋友、並使用自己的HTC手機，但顏檢不理會，逕行提起公訴。案經法院審理後，法官看不下去，甚至在判決書上質疑「不正訊問」。另外司改會也接受2名律師申訴，指稱顏檢察官在偵查庭上，漠視偵查證據、開庭時還不時打斷被告委任律師的辯護，甚至當庭直指律師教唆被告說謊，態度十分惡劣。

而相關案件經由檢評會調查後，發現她在該起竊案中直接罵被告「我從剛剛就覺得你謊話連篇」、知「若勘驗光碟無你所述四、五個警察圍著，要求你認罪情況，將從重量刑」，意指要另案偵辦被告誣告、偽證罪。另外在某起車禍案件中，顏檢也直接對當事人稱，員警就車禍鑑定當事人可否聲請覆議提供錯誤之資訊，涉有瀆職罪嫌，要求當事人當庭具結，並表示如果是不實指控，恐有涉及誣告、偽證罪嫌。

此外顏檢也在臉書上稱律師「真是白目」，文內所提「律師會編劇本給當事人，並且會教他們說詞及排演…」、「某律師白目到…」、「常常喜歡抱怨就讓妳紅」等，帶有嘲諷意味，並暗指某律師會指示教導當事人為不實之陳述。文章還說「以該位律師名字搜尋，其擔任告訴代理人的案件大多不起訴處分，擔任辯護人的案件則常結果為起訴」，檢評會認為這有也有誤導之嫌。最後檢評會認為顏汝羽違失情節重大，決議將她送懲戒法院議處。
 

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