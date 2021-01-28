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違反居檢欠繳罰金　執行署登門查封房產...北市翁立馬吐10萬

▲▼ 封屋扣車限制出境樣樣來士林分署強力執行防疫案件。（圖／士林分署提供）

▲封屋扣車限制出境樣樣來！士林分署強力執行防疫案件。（圖／法務部行政執行署士林分署提供）

記者黃宥寧／台北報導

由於國際間「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」疫情仍相當嚴峻，於此危急時刻，法務部行政執行署士林分署展開為期1個月的強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案計畫。士林分署受理有關防疫案件的義務人達30人，移送金額共計500萬元，已徵起256萬5192元，執行率達51.3%。

士林分署與台北市及新北市政府衛生局攜手合作，共同維護全國防疫網，針對惡意違反防疫規定遭罰卻又拒繳之義務人強力執行，決不寬貸。

當中一名高齡97歲周姓老翁從大陸入境後未直接返回居家檢疫地址，則因為肚子餓跑到家附近涮涮鍋用餐，違反居家檢疫規定遭裁罰10萬元，但他卻遲遲未繳納，當執行署人員27日到現場打算查封房屋時，老翁才表示不知道違反檢疫規定，願意立即繳納滯欠罰鍰，並在同日下午由士林分署人員陪同繳納10萬元。

▼周姓老翁違反居家檢疫規定遭裁罰10萬，27日執行署人員打算查封房子他才趕緊繳清10萬元罰緩。（圖／士林分署提供）

▲▼ 封屋扣車限制出境樣樣來士林分署強力執行防疫案件。（圖／士林分署提供）

另一名張姓義務人經士林分署現場執行後，深知已無法逃避繳納罰鍰的義務，並主動到場提供2018年出廠的新車供士林分署查封並當場繳納1萬元後，辦理分期繳納該筆罰鍰，並喊冤說以後一定會詳細計算居家檢疫的期間，若有疑義會打電話詢問1922，不會再違反防疫相關規定。

本次「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」計畫期間雖涵蓋農曆春節期間，但仍持續對所有防疫案件加強執行，避免發生防疫破口，防止疫情擴大。士林分署也呼籲轄區所有民眾應共同配合政府防疫措施，切勿心存僥倖，以身試法，以免違規受罰，除可能讓我國疫情升溫擴散外，一旦經主管機關移送，並將遭到士林分署強力執行，扣押查封財產、限制住居，以及拘提管收等，得不償失。

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