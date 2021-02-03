58公尺高雲梯車跳傘「直墜黃泉」！　運動員悼勇消變人生最後一跳

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗首都德黑蘭一棟知名購物中心於2017年遭大火吞噬，16名搶入救火的消防員也隨之殉職。對此，36歲的跳傘運動員博佐奇（Mohammad Bozorgi）在幾經申請下，終於登上雲梯車表演降落傘以悼念消防英雄；然而沒想到，他卻因降落傘沒有正常打開，在眾人面前直接從58高空中墜地身亡。

根據《德黑蘭時報》（Tehran Times）報導，17層樓高的購物中心普拉斯科建築（Plasco Building），於2017年一月燃起熊熊大火，當時多名消防員進入大樓內灌救，但因火勢過於猛烈，大樓在數小時後終於垮塌，造成16名消防員被掩埋殉職。據了解，搜救人員在經過整整9天的搜索後，才終於找到消防員的遺體。





▲▼雲梯車跳傘悼勇消，竟成為博佐奇人生最後一跳。（圖／翻攝自推特「@bai_mina」）

▲博佐奇曾在彈完小提琴後從山谷一躍而下，抓著小提琴徜徉在空中。（圖／翻攝自推特「@bai_mina」）

博佐奇是伊朗頗負盛名的高空跳傘運動員，他過去3年一直想以高空跳傘悼念殉職的消防英雄，今年終於順利讓消防隊點頭，出動雲梯車和消防人員一起出席這場悼念活動。

雲梯車將雲梯升高至最高的58高尺，訓練與實作經驗豐富的博佐奇就站在最頂端，他在眾目睽睽之下從高空一躍而下，降落傘卻疑似意外卡住相機鏡頭，遲了幾秒才在重新操作下被打開。不過博佐奇距離地面已經太近，他並非華美地降落，而是直接重重摔落地面。

現場目睹的消防員受到驚嚇，親眼目睹一個人從高空墜地，大伙紛紛抱頭難以置信。事發後伊朗官方向博佐奇家屬表達慰問之意，《德黑蘭時報》也在文末哀悼。