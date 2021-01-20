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大雅惡火2消殉職報告出爐　環團：中央承認「違章工廠」害的

▲▼台中大雅火警2死，隊員列隊敬禮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲台中大雅火警2死，隊員列隊敬禮。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者許展溢／台北報導

2019年10月，大雅兩名消防員在農地違章工廠大火中殉職，2020年12月31日內政部消防署調查報告出爐。環保團體今（20日）表示，報告中提出水源運用效率不佳、無線電無法有效溝通、指揮不當等問題，而對未爆彈般的鐵皮違章工廠造成的不利救火條件，如缺乏平面配置、化學品資訊、道路狹小、水源不足，雖未深入探究，卻是中央行政單位首度承認違章工廠導致殉職。而報告並未以部會層級高度，重新審視我國災害管理在前端減災作為，民間團體認為無法降低消防員命喪火場的風險與危機。

地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇嚴正表示，大雅消防員殉職地點就是「農地違章工廠」。政府無法掌握違章工廠數量、產業類別、污染、災害消防風險，一直以來是台灣環安、公安、食安管理的大黑洞，鐵皮違章不只缺乏安全的建築規劃，容易塌陷的特性更是增加消防員葬身火海的未爆彈。2017年的農地資源盤查有13,859公頃遭違章工廠佔用，2019年最新的盤查竟成長到18,417公頃，短短兩年新增4558公頃，約175個大安森林公園大小的農地鐵皮違章工廠，威脅全台消防員生命。

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▲▼大雅惡火2消防員殉職報告出爐 環團：中央承認是「違章工廠」害的。（圖／消防員工作權益促進會提供）

▲環團表示，這是中央首度承認是「違章工廠」導致消防員殉職。（圖／消防員工作權益促進會提供）

環境法律人協會專員黃子芸指出，雖本案是一般工廠，無涉毒性或關注化學物質的危害，但從化學物質治理、資訊揭露和社區知情的角度來看，違章工廠在欠缺政府管制下，不論是對消防救災的緊急應變人員或是對周邊社區，都隱藏極高的風險。消防員工作權益促進會副理事長暨大雅案調查會委員李宗吾說，從新屋大火、敬鵬大火至大雅大火，其殉職原因之一，即是國家對於違章工廠、建築及救災資訊在法制上不完備，其執行力道不足所致。本次報告中更是國家首度承認制度殺人，農地違章工廠成為殉職原因。

交通大學土木工程系副教授單信瑜說明，消防員救災出現危險不是在豪宅，也不在科學園區，而是在農地工廠，這些就地合法的違建本身，不良消防救災條件並沒有改變。昨天是消防節，總統蔡英文特別提到生命三權，卻沒提到殉職的消防員，修法後不執法是罔顧安全，難道立即斷水斷電做不到嗎？

▲▼大雅惡火2消防員殉職報告出爐 環團：中央承認是「違章工廠」害的。（圖／消防員工作權益促進會提供）

▲大雅惡火2消防員殉職報告檢討事項。（圖／消防員工作權益促進會提供）

大雅大火殉職謝志雄消防員家屬謝偉智認為，知道消防員本來就會有危險，但是這些危險無法避免嗎？2016年政府提出拆除違章工廠計畫，之後就沒下落了，是不是2016年有執行這個計畫，2019年是不是就不用出大雅違章工廠失火的救災任務，就不會導致殉職，因此，希望調查報告出來後，政府可以重視基層消防人員的訴求，救災制度可以改變，請大家不要又忘記了。

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