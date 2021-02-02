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單親媽手工餃養2孩「小一女兒血癌」　她看5寶爸：也應自立自強

▲▼台中行善團今年取消餐會，改送年菜禮盒。（圖／台中行善團提供）

▲▼台中行善團今年取消餐會，改送年菜禮盒。（圖／台中行善團提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名42歲戴姓單親媽媽，獨力扶養2名國小女兒，其中小一女兒還罹患血癌，她雖然接受社福單位和慈善團體協助，仍然在租屋處做手工水餃外送維持家計，面對五寶爸事件，她不便表示意見，僅說盡管有社會各界關懷，自己仍應自力更生，不能都靠別人。

▲▼台中行善團今年取消餐會，改送年菜禮盒。（圖／台中行善團提供）

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年關將近，新冠疫情持續升溫，台中行善團往年都舉辦20桌、200人餐會，讓弱勢家庭過好年，今年配合政府防疫措施取消餐會，換成200份、6道冷凍年菜禮盒送給獨居老人和低收入戶家庭。

▲▼台中行善團今年取消餐會，改送年菜禮盒。（圖／台中行善團提供）

行善團長張茗富表示，戴姓媽媽因為家暴而離婚，獨自租屋並扶養小五和小一的女兒，其中小一女兒還患有血癌，日前也來領取年菜禮盒，她經常得在醫院、學校兩邊跑，等小孩去上學了，她才有時間坐下來包手工水餃，然後外送維持生活。

被問到對五寶爸的看法，張轉述戴女的說法，雖然是低收入戶，有受到社福單位和行善團等團體幫忙，但總不能都靠別人，還是要自力更生、 自立自強。

台中行善團結合永慶、21世紀、住商和升采等房產業者寒冬送暖，15年來已幫助全台各地4000個家庭，今年起將在全台各縣市鄉村里成立愛心企業與店家服務據點，號召各行各業加入行善行列，協會並頒發愛心企業與店家認證標章與證書，讓有急難協助的民眾，可以就近尋求幫忙。

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