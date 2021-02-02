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36歲單身男「領養6身障童」　網友感動封他：超級奶爸！

▲▼卡特與5名子女。（圖／翻攝自Just Giving）

▲ 卡特與5名子女。（圖／翻攝自Just Giving募資網站

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國單身男子卡特（Ben Carpenter）一直希望成為父親，21歲那年原只想領養1名孩子，如今已是5個孩子的爸。5名子女分別罹患不同的疾病、需求複雜，卡特獨力照顧他們的故事1月底透過電視播出，感動眾多觀眾。

根據《每日郵報》，現年36歲的卡特來自哈德斯菲爾德市（Huddersfield），曾是一名特殊照護人員，至今已經領養13歲的傑克、9歲的露比、8歲的莉莉、5歲的約瑟夫和2歲的路易。他在2019年失去第6名孩子，當時僅2歲的諾亞因腸胃感染併發症過世。

對當年年僅21歲的單身同志卡特來說，通過領養孩子的審核及相關程序並不容易。經過數年的努力，卡特成功領養患有自閉症和強迫症的長子傑克，至今花費數千個小時照顧這名嚴重殘疾的孩子。

他的女兒露比患有皮爾羅賓氏症，影響頭部、面部和手臂活動；莉莉雙耳失聰；約瑟夫需要使用結腸造口袋，且患有唐氏症；路易則患有腦性麻痺，雙眼失明。5名子女的需求都不同且複雜，卡特也努力募集資金，希望在家中為他們打造一個房間，透過特殊的燈光、音樂與物品，幫助他們培養感官。

卡特認為，「養育孩子」指的不只是生理上的關係。他身邊的親友都稱他為「超級奶爸」，看過節目的觀眾也相當贊同。但卡特否認道，「我就是我，不是超級奶爸。我喜歡我做的事，我想這很了不起，但我就是我，了解我的人都知道這一點」，也從未排除領養更多孩子的可能。

電視節目播出後，觀眾紛紛在推特上寫道，「卡特真是個了不起的人，收養5個有特殊需求的孩子。我向他致敬，他是名英雄」、「這個人太不可思議了，世界需要更多個他」、「這些孩子真幸運能遇到他」。

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