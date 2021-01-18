台中3歲男童「屁股黑瘀」！燒烤店老闆遭爆虐打　千人怒喊肉搜

▲台中3歲男童遭虐「屁股黑瘀」，有知情民眾爆料是燒烤店老闆動手。（圖／翻攝自臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名單親媽媽平日在燒烤店工作，但3歲兒子卻遭老闆痛毆，打到屁股瘀血、站不穩。有知情民眾看不下去，在網上發文爆料，指媽媽薪水領不到2萬，平時店內損失也算在她身上，現在疑似擔心丟了工作，所以孩子遭虐也不敢聲張，讓許多網友看完氣炸，揚言肉搜店家「討公道」。

原PO在臉書指控，單親媽媽帶著小孩辛苦工作，但老闆給的工時卻長得離譜，不僅早上要去市場買菜、串菜串肉，之後還要從下午上到凌晨3點，若再算上收店，下班休息已經是4、5點的事情，「你說說能睡多久？」

原PO表示，單親媽薪水領不到2萬，有時工作忙，不得不把3歲孩子寄在店內，沒想到卻被老闆打成這樣，「請問你哪位？你只是老闆而已好嗎？憑什麼打小孩？真的很OOXX，打完丟下一句對不起就走，是怎樣啦？而且店內損失居然算在媽媽身上，要她簽切結？」

許多網友看完紛紛大罵，「太可惡了，看照片很心疼」、「慣老闆還敢虐童」、「老闆是不是欠肉搜」、「找到店家了」、「建議馬上報警提告」、「怎麼可以打成這樣」、「老闆打員工小孩？還帶走不讓驗傷？太扯了吧」引發撻伐。

▼知名民眾爆料全文。（圖／翻攝自臉書）

▼網友氣憤灌爆貼文，揚言肉搜店家。（圖／翻攝自臉書）