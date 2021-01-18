台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

▲事發燒烤店。（圖／翻攝自臉書）

記者游瓊華、柯沛辰／台中報導

台中3歲男童遭燒烤店老闆施虐，案經知情民眾PO網披露，社會局稍早到場關切，並將男童帶回驗傷。社會局表示，男童目前已交由外公、外婆照顧，而燒烤店老闆因違反兒少法，後續將依法開罰。

社會局表示，家防中心18日接獲通報，立即派社工到現場了解。經驗傷確認，男童的屁股、後背與左大腿側邊，有多處瘀傷。社工評估男童母親照顧與保護能力有限，因此緊急聯繫男童外婆、外公到場，所幸2人有照顧和保護意願，能協助後續照顧男童。

警方初步調查，媽媽因男童不斷碰觸燒烤器具，多次口頭警告無效，所以請燒烤店老闆管教。不過，兒童及少年福利與權益保障法第49條規定「任何人不得對兒童少年身心虐待或不正當的行為」，違者依兒少權法第97條規定，處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

稍早有知情民眾看不下去，在網上發文爆料，指媽媽薪水領不到2萬，平時店內損失也算在她身上，現在疑似擔心丟了工作，所以孩子遭虐也不敢聲張，讓許多網友看完氣炸，揚言肉搜店家「討公道」。

對此，社會局重申「兒童保護，人人有責」，市府將堅守「兒虐零容忍」的立場。

▼3歲男童遭虐「屁股黑瘀」。（圖／翻攝自臉書）