新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

▲萬里四口家蝸居漏風鐵皮，垃圾建牆阻風、餵1歲兒吃泡麵，畫面超惹淚。（圖／翻攝自社團法人愛的延續公益協會）

記者趙蔡州／綜合報導

新北萬里區一名64歲許姓男子與同居人李女及2名兒女相依為命，由於李女智力退化無法工作，全家僅靠他一人打工及領弱勢補助維生，只能住在狹窄且漏風的鐵皮屋頂下方，拿垃圾堆及帆布充當圍牆，1歲兒也沒辦法吃到幼兒食品，肚子餓了只能吃泡麵充飢，畫面讓人看了非常不捨。

據悉，許男原本與家人同住，後來與李女未婚生女，家人無法接受，才與李女搬到老家旁空地的鐵皮屋頂下方居住，隨後幾年又陸續產下2子，不過大兒子出生時，血液被驗出有毒品反應，經調查為母親血液傳播，因此被社會局強制安置，其餘一家四口就在鐵皮屋頂下蝸居至今。

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▲許男一家原本住所的情況及義工翻新房屋的過程。（圖／翻攝自社團法人愛的延續公益協會）

社團法人愛的延續公益協會表示，李女因為智力退化無法工作，全家僅靠許男一人打工及領補助維生，家中只有一張床鋪，環境也十分髒亂，且沒有牆壁遮蔽，僅有帆布及廢棄物建起的屏障擋風，1歲幼子甚至吃不到幼兒食品，肚子餓了只能吃泡麵充飢，畫面令人看了非常不捨。

愛的延續公益協會指出，入冬以來的連續幾次寒流低溫，考量到許男一家居住環境問題，他們計畫在原址協助興建可以遮風避雨住所，並且在「愛心義築小團」義工群的協助下敲定興建時間，9日、10日發動一百多義工人力，僅僅2日就順利完成包含清理垃圾、興建完工、布置傢俱等全部所需。

▲許男一家原本住所的情況及義工翻新房屋的過程。（圖／翻攝自社團法人愛的延續公益協會）

雖然在國有土地的限制下無法做大幅度的翻建，但是每個居住環節都有義工們滿滿的心意，舉凡新的冰箱、爐具、洗衣機到衣櫥、床組、甚至書桌等等，無一不是善眾們的慈悲心所堆砌而成，「再次深深感謝，愛心義築小團與所有參與興建修繕的義工們。」

愛的延續公益協會說，原先透過學校通報轉介，就讀小學一年級的7歲許小妹妹家境不佳，經常餓肚子且全身髒亂上學，所幸經過長期的關懷與協助後，許小妹妹的生活有明顯改善。學校校長也感謝，慶幸有義工們的愛心，協助改善最起碼的居住安危，讓孩子可以有溫暖的家。

▲義工們替許小妹妹建了新家。（圖／翻攝自社團法人愛的延續公益協會）

新北市社會局表示，他們2020年底獲悉許家情況後，遂馬上媒合相關資源協助，如今其家庭生活有不錯的改善，加上許男的親屬後來也有予以協助，因此評估孩子無危險或不當管教等疑慮，不會強制安置，未來會協助許家申請低收入戶、身障手冊及各種支持性資源。

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