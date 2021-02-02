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她「閃巨蜥」翻車困水中7小時！　竟讓整巷村民中百萬樂透

▲▼女駕駛翻車竟讓整村中樂透。（圖／翻攝自Channel 8）

▲村民用車牌末兩碼簽樂透。（圖／翻攝自Channel 8）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名28歲女駕駛日前為了閃避路邊突然竄出的澤巨蜥，整輛車意外翻覆進池塘裡，花了7個小時的時間才脫困。女駕駛得救之後，附近幫忙的村民就用翻覆車輛的車牌後兩碼簽樂透，沒想到竟讓幾乎整巷的村民都中獎，每人可分得約百萬泰銖，可說是澤巨蜥所帶來的意外之財。

▲▼泰國棲息的澤巨蜥。（圖／CFP）

▲澤巨蜥在泰國有招財象徵。（圖／CFP）

綜合當地媒體報導，泰國東部羅永府（Rayong）尼空帕他那縣（Nikhom Phatthana）日前發生一起車禍意外，一名28歲女駕駛為了閃躲突然竄出的澤巨蜥，連人帶車翻落池塘中，在附近居民的幫助下，還是花了7個小時才脫困。

▲▼女駕駛翻車竟讓整村中樂透。（圖／翻攝自Matichon Online ）

▲▼女駕駛花了7小時才脫困。（圖／翻攝自Matichon Online ）

▲▼女駕駛翻車竟讓整村中樂透。（圖／翻攝自Matichon Online ）

結果附近居民發現，駕駛是為了閃躲澤巨蜥才出車禍，竟異想天開將車牌末兩碼拿去簽樂透，因為澤巨蜥在泰國有招財象徵。沒想到開獎當天，真的幾乎整巷的村民都中獎，每個人至少可分得數百萬泰銖（約台幣數百萬元）。

▲▼女駕駛翻車竟讓整村中樂透。（圖／翻攝自Matichon Online ）

▲女駕駛感謝村民幫忙。（圖／翻攝自Matichon Online ）

許多村民在中獎後打電話向女駕駛致謝，可惜的是，女駕駛並沒有購買樂透的習慣，車禍發生後，她先去寺廟祭拜後，就回家洗澡休息。不過女駕駛也表示，她不會覺得很可惜，反倒很感謝村民們當天的幫助。

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