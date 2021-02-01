翁山蘇姬被囚禁又「跟川普有關」　張競：你是軍政府也會想動手

▲緬甸實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）已經遭到軍方政變囚禁。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

緬甸實質領袖翁山蘇姬和多位政府高層1日清晨突遭軍方拘捕，緬甸軍方發布聲明，依據憲法條款，實施為期1年的緊急狀態，副總統成為緬甸代理總統，並將所有權力移交現任緬甸國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）。對此中華戰略學會研究員張競分析，緬甸軍方政變，其實也跟卸任的美國總統川普政府有關。

▲緬甸政府所有實權，已經交接給國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing） 。（圖／路透）



張競在臉書發文指出，有誰想得到導致翁山蘇姬被囚禁的催命符或是導火線，應該是川普政府國家安全顧問歐布萊恩在1月15日所公佈解密之U.S. Strategic Framework for the Indo-Pacific文件？

▲內文提到「目標：促進並支持緬甸向民主過渡」，但行動方案卻保密。（圖／翻攝自U.S. Strategic Framework for the Indo-Pacific文件）



在該份文件第9頁，涉及緬甸的文字，「目標：促進並支持緬甸向民主過渡」（ objective：promote and support Burma's transition to democracy ）「請問您若是緬甸軍政府高層，看到美國所宣示之戰略目標，然後行動方案卻是秘而不宣，請問您會不會搶先動手，先去清掉可能與美國合作的代理人呢？」

張競分析，其實針對川普政府如此魯莽地掀出底牌，在其高層核心成員來說，應該是期待產生定錨設標作用，來約束拜登政府未來政策走向，「但我老早就指出，這種作法必然會帶來更多問題，而且也會開罪更多盟友，衝擊盟友間之互信。」

張競強調，「緬甸只是開出第一槍，後續還會有更多問題會浮現出來」。

▲美國前總統川普與白宮安全顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）解密的文件，可能是造成翁山蘇姬被軍方政變的導火線。（圖／美聯社）



關於這份解密文件，張競也特別提醒，第一、雖然解密不代表失效，但這些被川普政府挑明說出的政策，未來還會不會繼續算數？第二、那些被塗黑未解密的部份，究竟是什麼內容？您若是當事者，您要不要追查到底？

第三、這文件提到另外兩份文件；「美國反制中國經濟侵略戰略框架」(U.S. Strategic Framework for Countering China’s Economic Aggression)以及「總統對北韓戰略」(“The President’s North Korea Strategy”, Cabinet Memo, 28 March 2017)；究竟何時會有可能獲知其全貌？各個當事國與利益相關者，難道會毫不在意嗎？

第四、是否有必要去對比2019年6月美國國防部所刊行之「印太戰略報告」(DoD Indo-Pacific Strategy Report)呢？這恐怕要好好思考其位階、本質與涵蓋層面。

►情人節首選！Tiffany愛心手鍊現省5900元