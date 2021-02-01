年收6位數英鎊！她苦拚賺錢竟被誤認獨吞彩金　慘遭家人斷絕往來

▲女子努力發展事業取得高收入，卻被家族親戚誤會。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名女子多年來靠著辛勤工作上班，努力在事業方面取得成就，最終年收入達到英鎊6位數，但她的家人卻出言指控，這些錢全是她獨吞樂透獎金得來，直接斷絕往來。心懷委屈的她在知名論壇Mumsnet發文，引來大批網友關注。

每日郵報報導，該名女子小時候家庭經濟狀況拮据，付不出房租、債務纏身，讓她對錢感到相當敏感，且無法像朋友們那樣度假、買新衣。憶起過往，她坦言，只要有人來敲門，就會覺得壓力很大。

走過多個年頭，長大成人的她花費許多時間與精力，成功在事業上取得一番成就，「過去這10年工作逐步升遷，現在有了6位數英鎊的年收入」，不但還清學貸、房貸，也幫父母買了新房及新車。

沒想到，她的高收入卻被家族親戚誤會成獨吞樂透彩金，甚至因此被斷絕往來，儘管雙方有過溝通，但大家族卻對她感到生氣，只因「她沒有分享彩金，沒把錢給他們的孩子拿去付大學學費」。面對事情發展如此極端，她曾經考慮給錢了事，或乾脆換一個收入較少的工作，來結束這場鬧劇。

此文一出，許多網友感到相當憤怒，且對她曾經考慮把賺來的薪水分給家族親戚，感到相當震驚，「別理他們啊，他們聽起來很貪婪，妳賺的錢，妳想怎麼用就怎麼用」、「這種狀況總會顯露出最好或最壞的一面」、「告訴他們別這麼厚顏無恥，不該插手妳的財富」。

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