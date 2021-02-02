　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港「受限區域」未見確診者　「拒絕檢疫」吃半年牢飯

▲香港新增73例新冠肺炎確診者，其中有69例為本土個案。（圖／CFP）

▲港府「防疫」祭出史上最硬手段。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

防疫大作戰，香港特區政府祭出史上最嚴規定，最新消息指出，「受限區域」今（2日）完成檢疫尚未發現感染者。不過，只要發現不遵守強制檢測令或限制與檢測宣告者，立刻觸法，視情節輕重，最多罰款2.5萬港幣，換算約10萬台幣，違法嚴重者將吃上半年牢飯。

據《澎湃新聞》指出，港府今（2日）早上陸續完成「受限區域」的新冠病毒強制檢測行動，完成採樣和檢測的人士，暫未發現新冠肺炎確診病例。

據了解，截至2日凌晨零時，油麻地「受限區域」約有260人接受檢測，尖沙咀「受限區域」約有265人接受檢測；截至2日凌晨2時，元朗「受限區域」約172人接受檢測，九龍城「受限區域」約1006人接受檢測。

▲香港新增確診病患中包括一名衛生署醫生，後續將擴大排除範圍。（圖／CFP）

▲香港「受限區域」強制檢疫未發現確診者。（圖／CFP）

報導稱，以上四處「受限區域」均未發現新冠肺炎確診病例。此外，對於「受限區域」內一些可能已經接受隔離的住戶，或部分有可能空置的單元，特區政府表示會採取措施跟進。

這次香港特區政府嚴格大執法，有關防疫檢測流程，任何人「未能」出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5千元（單位：港元，同下），換算約1.8萬台幣罰金，並會收到強制檢測令，要求該人士接受檢測。不遵守強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款2.5萬，約台幣10萬罰金，並且監禁六個月。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
車禍6死！3高中生2中輟、1休學　校方曝坎坷經歷：全單親
3對情侶赴黃泉！女高中生離家9天亡　爸：本就反對談戀愛
3對情侶「高速超車」最後畫面曝！劇晃下秒自撞
台積電子公司副總猝死　上周才參加車用晶片會
專家：越早下注越會中！點新聞雲App「獎金天天百萬」快衝
選秀評價51歲周傳雄？　22歲女歌手反擊了　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「中國第一貪官」死前慘況曝！　嚎啕大哭自爆2000kg金條下落

「在地過年」衝高春節電影票房　《唐人街探案3》預售2日破6.53億

楊潔篪：美應停止干涉中國內政「中國人民族感情是碰不得的」

27歲女被撞死！養父母「拿346萬賠償金」給親兒子　網一面倒贊成

廣州2月離婚預約額滿！　官方回應：「冷靜期」反悔未即時取消

港「受限區域」未見確診者　「拒絕檢疫」吃半年牢飯

大陸白領「年終獎金」平均數曝光！　比去年縮水18％

噁男電梯強抱年輕人妻！　下秒變「拳腳沙包 」縮門邊急落跑

北京出現新疫情！　圓明園爆發H5N8高致病性禽流感

偷走4星飯店「半卷衛生紙」！ 女員工被罰搜身...委屈自殺了

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

「中國第一貪官」死前慘況曝！　嚎啕大哭自爆2000kg金條下落

「在地過年」衝高春節電影票房　《唐人街探案3》預售2日破6.53億

楊潔篪：美應停止干涉中國內政「中國人民族感情是碰不得的」

27歲女被撞死！養父母「拿346萬賠償金」給親兒子　網一面倒贊成

廣州2月離婚預約額滿！　官方回應：「冷靜期」反悔未即時取消

港「受限區域」未見確診者　「拒絕檢疫」吃半年牢飯

大陸白領「年終獎金」平均數曝光！　比去年縮水18％

噁男電梯強抱年輕人妻！　下秒變「拳腳沙包 」縮門邊急落跑

北京出現新疫情！　圓明園爆發H5N8高致病性禽流感

偷走4星飯店「半卷衛生紙」！ 女員工被罰搜身...委屈自殺了

怒了！桑契斯為何被冰？　凱許曼：全世界都知道答案

M1 Mac藍牙災情有解！蘋果發布macOS Big Sur更新版

說・流行／最會玩黑色的Rick Owens連GD都是粉絲　讓Converse突破百年來的設計

「包裹到貨」詐騙簡訊最常見　Whoscall統計2020年全球詐騙逾2.8億次

15年中古房價倍漲　軍公教買盤撐住「兵工廠」話題重劃區

給阿嬤照顧7天！瑪爾被寵到「忘記親娘」　生氣汪汪叫：別碰我

登妻子雲端照驚見「驗孕棒」秒綠　小兒科名醫翻拍挨告結果曝

石木欽案 法官交友踩紅線 翁茂鍾成喬事中心？｜行動法庭 第108集

《戰艦世界》西遊記戰艦大解密！總監神秘預告「另類合作將登場」

外婆三明治飄炭烤香！西湖市場人氣早午餐　起司香腸堡塞滿滿香腸

大陸熱門新聞

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

爸媽吵架　把女兒丟在高速公路上

人妻嗆喝酒就不用回來！隔天得知老公真的被撞死

偷走飯店「半卷衛生紙」！ 女員工委屈自殺

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

15歲少女拒絕開房　被2男狂砍6刀

別人的老婆長太正！他當著丈夫面搭訕　

英國男後悔登上「撤離武漢專機」

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

陸破獲假疫苗製造鏈 3000支針劑全是「生理食鹽水」

26歲英軍官見64歲慈禧「秒暈船」

27歲女被撞死！養父母要拿6成賠償金給親兒子

更多熱門

相關新聞

布林肯批中防疫不透明　美須給港人避風港

布林肯批中防疫不透明　美須給港人避風港

美國新任國務卿布林肯今天接受上任後首場電視專訪時，嚴詞批評中國對疫情處理不透明，以及破壞讓香港維持自治的承諾。他還認為，美國也必須敞開大門接納逃離鎮壓的香港人。

黎智英保釋上訴案 港終審法院：繼續還押，擇日宣判

黎智英保釋上訴案 港終審法院：繼續還押，擇日宣判

感謝北京「三次出手」　林鄭月娥：2020是「一國兩制」行穩致遠的新起點

感謝北京「三次出手」　林鄭月娥：2020是「一國兩制」行穩致遠的新起點

黎智英保釋上訴開庭 囚車戒護...大批民眾聽審

黎智英保釋上訴開庭 囚車戒護...大批民眾聽審

列舉台海「重大爭議」　陸官媒反擊

列舉台海「重大爭議」　陸官媒反擊

關鍵字：

香港受限區域未見確診者拒檢監禁

讀者迴響

熱門新聞

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

快訊／台南車禍畫面曝！甩尾猛撞6人無生命跡象

即／烘爐地驚傳2男命案　現場留炭盆

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

最強學士服照曝光！女大生「上衣失蹤」剩領巾

台南車禍5死1命危　報案者聽到呻吟聲

最強考生曝光！姓名「文ＯＯ君」網傻：怎麼贏？

快訊／台南深夜車禍！車內6人送醫皆不治

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面