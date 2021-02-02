港「受限區域」未見確診者　「拒絕檢疫」吃半年牢飯

▲港府「防疫」祭出史上最硬手段。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

防疫大作戰，香港特區政府祭出史上最嚴規定，最新消息指出，「受限區域」今（2日）完成檢疫尚未發現感染者。不過，只要發現不遵守強制檢測令或限制與檢測宣告者，立刻觸法，視情節輕重，最多罰款2.5萬港幣，換算約10萬台幣，違法嚴重者將吃上半年牢飯。

據《澎湃新聞》指出，港府今（2日）早上陸續完成「受限區域」的新冠病毒強制檢測行動，完成採樣和檢測的人士，暫未發現新冠肺炎確診病例。

據了解，截至2日凌晨零時，油麻地「受限區域」約有260人接受檢測，尖沙咀「受限區域」約有265人接受檢測；截至2日凌晨2時，元朗「受限區域」約172人接受檢測，九龍城「受限區域」約1006人接受檢測。

▲香港「受限區域」強制檢疫未發現確診者。（圖／CFP）

報導稱，以上四處「受限區域」均未發現新冠肺炎確診病例。此外，對於「受限區域」內一些可能已經接受隔離的住戶，或部分有可能空置的單元，特區政府表示會採取措施跟進。

這次香港特區政府嚴格大執法，有關防疫檢測流程，任何人「未能」出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5千元（單位：港元，同下），換算約1.8萬台幣罰金，並會收到強制檢測令，要求該人士接受檢測。不遵守強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款2.5萬，約台幣10萬罰金，並且監禁六個月。