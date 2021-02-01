跟爸媽一起追求自由吧！北韓外交官逃亡過程曝…女兒上車才知真相

▲投奔南韓的北韓前駐科威特外交官表示，核武就是平壤政權穩定的基礎，因此金正恩不可能同意無核化。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

北韓前駐科威特外交官柳賢雨前年攜家帶眷投誠南韓，近日消息公布後，他出面接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，親自說明當初的逃亡歷程。柳賢雨說，他假裝開車接送女兒上學，在車內才對女兒說「與爸媽一起追求自由吧」，然後直接前往南韓大使館請求政治庇護。

這位北韓前外交官的本名並未公布，柳賢雨是他投奔南韓後才取的新名。北韓近年來頻頻發生駐外官員叛逃事件，包括2019年發生北韓駐義大利最高外交官曹成吉逃亡，以及2016年發生北韓前駐英國公使太永浩脫北。其中，太永浩投奔南韓後改名為太救民，於2020年順利當選為國會議員。

報導稱，柳賢雨和家人於2019年9月投奔南韓，但消息直到最近才曝光。柳賢雨表示，他決心讓女兒過上更好的生活，才會和妻子於駐科威特期間秘密計畫脫北。儘管他們清楚一旦東窗事發，必定會面臨最嚴重的懲罰，但他們仍決定付諸行動。

柳賢雨說，他當天假裝開車送女兒上學，在車上將脫北計畫告訴女兒，並希望女兒可以「和爸爸媽媽一起追求自由吧」。柳賢雨回憶，女兒起初非常錯愕，但隨後仍回答「好」。之後，柳賢雨就帶家人前往當地南韓使館尋求庇護，並於數日之後被安排前往南韓。

對北韓人而言，脫北意味著必須付出巨大代價。柳賢雨說，平壤當局為了防止外交官脫北，經常將官員在北韓的親人當作人質。柳賢雨表示，他相當擔心自己在北韓的3個兄弟姊妹，以及高齡83歲的母親，「我認為在21世紀，北韓仍有這種封建時代的家庭連坐懲罰真的遭透了。」

在北韓，能夠派駐國外的外交官都必定是菁英階層出身，例如柳賢雨和其妻子都來自統治菁英家族，其岳父更主管知名的「勞動黨39號室」，該機關專門負責北韓在海外的地下經濟活動，例如販毒、偽鈔、假菸、軍火等，目的是讓北韓突破國際經濟制裁，獲取足夠資金發展核武器。

柳賢雨認為，核武就是金氏家族維持政權穩定的基礎，因此北韓領導人金正恩不可能放棄核武，但他有可能願意接受減少核武規模的條件，獲取國際社會取消經濟制裁。柳賢雨表示，美國與北韓的談判已經陷入困境，「美國無法放棄朝鮮無核化條件，但金正恩也不可能同意進行無核化。」

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