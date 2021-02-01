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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

想當黨主席？趙少康須出清中廣股份　違黨政軍條款最高罰200萬

▲▼趙少康親自說明重返國民黨事情。（圖／記者屠惠剛攝）
▲中廣董事長趙少康1日布重返國民黨、爭取參選黨主席，依據現行廣電法令排除黨政軍投資的規定，若他當上黨主席，必須出清中廣股份，一股都不能留。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳世昌／台北報導

現任中廣董事長趙少康1日布重返國民黨、爭取參選黨主席，依據現行廣電法令排除黨政軍投資的規定，若他當上黨主席，不得直接、間接持有廣電媒體股份，也就是說必須出清中廣所有股份，一股都不能留。若違反黨政軍條款可處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，並令其限期改正，屆期不改正者，得按次處罰。

國家通訊傳委員會（NCC）內容處簡任視察陳書銘表示，根據《廣播電視法》第5條之1，政黨黨務工作人員、政務人員及選任公職人員都不得投資廣播、電視事業，甚至其配偶、二親等血親、直系姻親投資單一廣電媒體持股都不能超過1％。

《廣播電視法施行細則》第三條則明訂，黨務人員為依照政黨章程、組織架構明定職位人員；政黨章程、組織架構明定各部門及直轄市、縣（市）分支機構之正、副主管，也屬於黨務工作人員。

▲▼中廣,中國廣播公司,電台,三中案,黨產,轉型正義。（圖／記者李毓康攝）
▲中國廣播公司。（資料照片／記者李毓康攝）

陳書銘解釋，黨主席如果在政黨章內有明定工作內容，就屬黨務人員，就不能投資廣電媒體，本案如果有後續發展，NCC會了解其政黨章程、組織架構，一般而言黨主席都屬黨務工作人員。

至於黨主席如果在廣電媒體主持、工作是否有所限制？陳書銘表示，不能投資廣電事業是指持股的部份，主持的部份後續會再了解實際狀況。

根據NCC的資料，中廣主要由4家法人機構投資，董事長趙少康是大股東「好聽股份有限公司」指派法人董事，趙少康本人也是「好聽股份有限公司」大股東。由於黨政軍條款限制投資媒體非常嚴格，即使透過法人間接投資也不行；且配偶、二親等血親、直系姻親投資單一廣電媒體持股都不能超過1％，超過都屬違法。

趙少康若違反黨政軍條款，將處中廣公司20萬元以上、200萬元以下罰鍰，並令其限期改正，屆期不改正者，得按次處罰。

去年位於彰化的三大有線電視因違反黨政軍投資條款，即遭NCC核處160萬元，且三大除了經營有線電視系統外，也經營了「三大一台」、「彰化資訊台」、「彰化地方台」及「彰化生活台」4個衛星頻道，NCC因而再開罰160萬元，兩案合計罰了320萬元。

該案是因為三大有線電視董事長謝新隆、董事謝佩穎是立委謝衣鳳的父親、妹妹，依法選任公職人員之配偶、二親等血親投資同一系統經營者，其持有之股份合計不得於該事業已發行股份百分之一規定。

 

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