立陶宛爆發H5N8禽流感　活禽鳥、種蛋即日起禁止輸台

▲防檢局表示，即日起立陶宛活禽鳥及種蛋禁止輸台。（示意圖／彰化動物防疫所提供）



記者許展溢／台北報導

防檢局今（11日）下午表示，立陶宛在1月8日通報該國考那斯（Kaunas）發生H5N8亞型高病原性家禽流行性感冒疫情。為防範疫情入侵，農委會公告立陶宛自非疫區名單移除，該國活禽鳥及種蛋溯自即日起裝船（機）起運者禁止輸台，禽肉產品則因立陶宛尚未經認可為新城病非疫國而無法輸台，請民眾安心。

防檢局指出，立陶宛當局說明經調查發生在考那斯的此起病例為後院養殖型式飼養場，共飼養8隻蛋雞、9隻火雞、7隻鵝和3隻鴨，發病死亡22隻撲殺5隻。該國已完成案例場撲殺及清潔消毒措施，並進行移動管制以防止疫情蔓延。

[廣告]請繼續往下閱讀...

防檢局表示，立陶宛自非疫國（區）除名後，該國之活禽鳥及種蛋即禁止輸台。請業者及民眾務必注意與遵守相關公告及規定，以免造成不必要的損失，並維護我國家禽產業安全。

防檢局呼籲，秋冬是禽流感好發季節，近日除立陶宛外，日本、韓國、法國、英國、荷蘭、德國、丹麥、愛爾蘭、比利時、瑞典、挪威、斯洛維尼亞、伊朗、義大利、克羅埃西亞、俄羅斯及大陸等國也陸續傳出家禽或野鳥的禽流感疫情，且日本之疫情自109年11月5日發生後，至今已增加至35例漫延14縣，顯示本波疫情來勢洶洶，此時正值候鳥來台度冬之際，國內養禽業者更要提高警覺，加強場內各項軟硬體生物安全防護措施，以防堵疫情入侵。