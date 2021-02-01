韓國瑜若聯手趙少康統治國民黨　李正皓曝：將迎三個「滅頂之災」

▲韓國瑜、趙少康。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

資深媒體人趙少康近日申請回復國民黨籍，他1日上午出面表示，是因為高雄市前市長韓國瑜去年9月力勸他選黨主席。對此，媒體人李正皓1日表示，如果韓國瑜聯手趙少康統治國民黨，藍營將有三個滅頂之災。

針對趙少康回鍋，李正皓在臉書分析，首先是2022年國民黨縣市長選舉將徹底逆風，尤其是挑戰連任的縣市首長侯友宜、盧秀燕，甚至是劍指北市的蔣萬安選情將大受影響。

其次，李正皓認為，國民黨將徹底變成中國的形狀，且2024年重返執政的機會趨近於零。最後，國民黨徹底與青年世代脫節，20年不用想翻身。

至於這個悲劇要怎麼破？李正皓提出，黨內的朱立倫、江啟臣，需和所有國民黨縣市首長與輕壯派站出來，向韓、趙為首的深藍勢力說不。但這件事說起來簡單、做起來難，看看韓國瑜臉書10分鐘7000讚的人氣，國民黨內真的有人敢站在他的對立面嗎？自己很懷疑。

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