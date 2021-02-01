牡丹、金元寶口罩屈臣氏今開賣！過年應景款寶雅也有

▲屈臣氏今開賣充滿吉祥寓意的普潔新春款口罩。

記者曾怡嘉 / 台北報導

年節假期即將在眼前，不少通路推出新春款口罩，搭配整體穿搭更具年味。屈臣氏今（2/1）也限量開賣4款普潔MIT新春印花款醫療口罩，加入吉祥的牡丹花、金元寶等喜氣元素，絕對要收藏。

▲普潔醫用口罩（紅運迎春、富貴花開），一盒10入。

口罩不僅是防疫，更要美觀，為了迎接新春，各大通路無不推出新春口罩來搏買氣，屈臣氏即日起開賣普潔4款印花口罩，分別為富貴花開、招財進寶、福到春到及紅運迎春，每款限量2,250盒，全台門市都買得到，惟各門市口罩到貨數量與時間不定，實際到貨數量與花色請以各門市為準。



▲寶雅也推出6款新年款口罩。

寶雅也推出獨家的新年款醫療口罩，除了設計有著繽紛年味，材質選擇柔軟不刺激皮膚的親膚性纖維，並以三層防護工法製作，透氧性更高，更採用超音波六層壓摺，防止灰塵細菌滲入。全系列推出6種款式招財進寶、牛轉錢坤、花開富貴、魚躍龍門、Happy牛Year、讓你媽媽牛一下。

▲親親推出9款新年口罩，全系列小三美日、康是美皆有販售。

口罩品牌親親這次也推出全新新年款口罩，以全紅色作為基底，上面印有繽紛的花朵、鴻雀等圖案，光是用看的就覺得相當喜氣；另外白色、粉色為基底的款式則是印上七彩絢爛的花卉，戴起來十分優雅，整張臉都亮起來。