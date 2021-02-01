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【廣編】健益熟齡市場有良方？ 大廠專利營養配方讓思考更佳

白蘭氏 。（圖／品牌提供）

圖、文／白蘭氏提供

資訊爆炸時代的出現，人們過度使用3C產品與外食族均衡營養補充不足等習慣，思緒清晰、優化靈活反應變得好重要；而如何全方位健益熟齡市場，將會是現代人的保健關鍵。

在白蘭氏市場研究中發現，人口高齡化的社會結構中，有90%的子女擔心父母健康不佳，更有30%的父母重視熟齡階段的生活品質與健全健智的人生是因為不想造成子女的負擔；而這些問題，意味著舉凡熟齡在生理、心理甚至思考反應等的健康續航力，是影響高齡社會品質的關鍵因子。在團隊過去10年的專研中有了重大發現，將其萃取原鷄精成分加以提升與進化，提煉出精萃胜肽ProBeptigen，並結合維生素E及鈣質，這獨家三效的複方有望支援健康的未來。

發布會中營養師張彤芬表示，現代人因年歲漸長、壓力大、重度思考甚至意外事件導致有無法獨立自在、思考敏捷與表達流暢的可能性，並從營養成分來分析後發現，其專利成分精萃胜肽有助提升思考反應力可能、而維生素E則是抗氧化並減少自由基等現象，最後搭配上鈣質的調節細胞通透性，由此推測，有經人體實驗證實的精粹胜肽是享有熟齡健益生活的營養素成分之關鍵。最後發布會的重要亮點則是邀請到台北醫學大學台北神經醫學中心胡朝榮副院長親臨現場，並將帶來過去曾研究發表於《Nutrients》營養學期刊的成果內容。

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