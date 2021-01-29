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春節送禮必買攻略！限時折扣優惠價用白蘭氏萃雞精照顧自己寵愛家人正夯

消費中心／綜合報導

新的一年即將到來，你已經準備好今年春節該送什麼禮物來照顧家人、感謝同事朋友、也寵愛自己了嗎？ 185年鷄精專家白蘭氏在今年春節推出限時優惠，即日起至春節期間，於全台量販店、全聯、藥妝店購買【白蘭氏萃鷄精-膠原蛋白菁萃】滴鷄精禮盒(50ml x9入)，單盒$1,149、兩盒特價$1,999；在MOMO白蘭氏旗艦館購買【白蘭氏萃鷄精-孕哺滋養菁萃】，折扣後平均一包不到$100！消息一出立刻吸引不少重視健康及美麗的消費者關注。

現代女性堅強獨立，常常因爲過於忙碌忘了好好照顧自己。白蘭氏表示，為了給消費者最好的，堅持以獨家菁萃工法、不添加其他食材、藥材，採用獨特「密封菁萃雙層鍋」萃煉出最優質的雞隻精華，除了全鷄營養與優質蛋白質外，白蘭氏萃鷄精-膠原蛋白菁萃更完整封存5300mg的膠原蛋白(每100ml)，由內養外，可滿足全家人每天需要的元氣；而白蘭氏萃鷄精-孕哺滋養菁萃，則在紅羽土鷄的飼料中特別添加Omega3、葉酸，特別適合孕婦、哺乳媽媽以及備孕女性營養補充，此外，品牌指出，無論哪一款都是白蘭氏超過一世紀匠心與承諾的保證，不止鎖住營養精髓，更保留喝得出的濃醇鮮甜滋養風味。

人氣YouTuber關韶文特地邀請兩位當紅的現代獨立女性網紅，丘曄和Grace一同至節目中暢聊忙碌生活中不可欠缺寵愛自己的「儀式感」，對他們來說，每天飲用白蘭氏萃鷄精便是能讓愛美女性及孕哺媽咪一次補足營養與美麗的重要儀式。而在去年底甫升格為新手媽咪的知名網紅陳彥婷也在臉書上分享自己從懷孕至今都不曾斷飲過白蘭氏萃鷄精，除了保養身體外，更是哺乳質量提昇的神助手，重點是口味不鹹不膩，相當清爽，特別適合味覺敏感的孕媽咪，除了能兼顧健康與美麗外，也能一飽口福，尤其當了媽咪後更能感受到持家的不易，白蘭氏萃鷄精此次春節的超殺優惠更是相當有誠意，讓陳彥婷大呼「真的是CP值超高！」

春節送禮必買攻略！限時折扣優惠價用白蘭氏萃雞精照顧自己寵愛家人正夯 。（圖／品牌提供）

▲人氣YouTuber關韶文與閨蜜丘曄和Grace都是白蘭氏萃鷄精的愛好者，共飲白蘭氏萃鷄精就是能一次補足營養與美麗的重要儀式。（圖／翻攝自關韶文影片）

春節送禮必買攻略！限時折扣優惠價用白蘭氏萃雞精照顧自己寵愛家人正夯 。（圖／品牌提供）

▲知名網紅陳彥婷也在臉書上分享自己從懷孕至今都不曾斷飲過白蘭氏萃鷄精，重點是口味不鹹不膩，即使是挑嘴的媽咪也會愛上。（圖／翻攝自陳彥婷臉書）

除了眾多消費者與網紅的一致好評推薦外，萃鷄精也在「媽媽經」平台上經過百位媽咪試用嚴選後一致推薦，眾多媽咪們也認同只要隔水加熱、撕開包裝就可以立刻補充營養，對於忙碌的媽咪們十分方便；「BabyHome」平台中舉辦的百人試飲體驗，美味口感更獲得高達98%的熱烈好評，尤其是「孕哺滋養菁萃」對於產前、產後及想要維持身材的媽咪們來說，這樣一包不到20大卡、低鈉、零添加的營養品，更是健康無負擔的好選擇。

春節送禮必買攻略！限時折扣優惠價用白蘭氏萃雞精照顧自己寵愛家人正夯 。（圖／品牌提供）

▲身為多年白蘭氏愛用者，天后蔡依林再度親身推薦她最新的美味滋養首選-白蘭氏萃鷄精。（圖／翻攝自白蘭氏官方影片）

經過眾多網紅、部落客及媽咪們親身實測，白蘭氏萃鷄精皆獲得非常高的評價，不管是早上加熱後單喝，或是入菜後變成鷄湯系列料理都很合適，尤其口感更是出乎意料的美味。年關將至，不妨趁這難得的優惠期間購入白蘭氏萃鷄精禮盒，除了照顧好自己，在拜訪重要親友時同步捎上，不僅可溫暖情誼、也能照護彼此的健康。

春節送禮必買攻略！限時折扣優惠價用白蘭氏萃雞精照顧自己寵愛家人正夯 。（圖／品牌提供）

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