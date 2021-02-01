取消試吃、座位區暫停使用！全台各大賣場、超商「防疫新規」一次看

▲全台賣場、超商最新防疫新規一次看。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

部立桃園醫院爆發群聚感染案件，其中，感染源不明案889的接觸者案908，接觸時間為去桃園平鎮另一間醫院門診就醫候診時，指揮中心定調此為新一起院內感染。隨著疫情愈趨嚴峻，全台各大賣場、超商也祭出防疫新規，像是3大超商於桃園門市全部暫停開放座位區，好市多4店取消試吃、全門市用餐區餐桌椅減半，只為防止疫情持續擴大。

▲家樂福量販、超市也實施最新防疫準則。（圖／業者提供）

量販、超市賣場

●好市多

為加強防疫，好市多桃園南崁店、中壢店2門市及高雄高雄店、北高雄大順2店全取消試吃活動，並改以口頭介紹，全台門市同步用餐區餐桌椅減半、賣場內增設紅外線量測體溫，並維持平時消毒工作。



●家樂福

家樂福於全台量販、超市實施最新防疫準則，要求民眾進入賣場內需戴口罩且禁止脫下外，包括電梯及手扶梯、推車、提籃、自動結帳機、顧客廁所、顧客休息區、置物櫃以及員工休息室、置物櫃、廁所等通通4小時內消毒1次等，賣場內同步規劃防疫專區，收銀線自助包裝區設有保持社交距離1.5公尺地貼；而購物中心包括美食街、商店街也全面取消試吃及大型活動，用餐區設立防疫隔板並安排梅花座，民眾入內也須戴口罩及量體溫

●全聯

全聯最新防疫新規主要針對桃園地區共86間門市，即日起暫停開放顧客休憩區與使用廁所，有設置微波爐的門市也暫停開放使用，且將視來客數或使用頻率增加清潔次數。除外，也依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物，另提醒消費者進入賣場要戴口罩做好防護。

▲4大超商門市防疫新規。（圖／業者提供）

4大超商

●7-11

以防疫優先，7-11桃園市各區門市暫停開放用餐區、廁所；針對全台門市則每日定期門市環境清潔消毒，特別是公共區域、ATM、ibon機台等，門市店員需落實戴口罩、上班前體溫量測及勤洗手消毒，若有發燒咳嗽呼吸急促等症狀，請立即回報店長並盡速就醫。若中央流行指揮中心政策若有特別指示門市也都會配合辦理。

●全家

對應疫情升溫，全家針對桃園特定店舖內的熱食區、座位區、廁所等公共區域及FamiPort事務機、ATM機台等消費者高接觸範圍進行加強清潔，早、中、晚各消毒2次；另全台門市也加強宣導3大防疫重點，包括落實店員上班期間戴口罩、

落實消費排隊動線達安全社交距離以及人員足跡調查，若身體出現異狀應盡速回家休息、就醫確認狀況。



●萊爾富

萊爾富於桃園全門市暫停開放座位區，並要求全台門市遵守7大防疫新規，包括人員當班需全程戴口罩、注意個人衛生及保健、每日定期做體溫檢測、若有感冒發燒跡象等相關症狀應戴口罩並儘快就醫、於門市後場及櫥窗區張貼防疫訊息公告文宣、依照社交距離規範調整休憩區桌椅擺設方式，最後為使客人用餐安心請於休憩區桌面張貼「外食用餐6大衛生守則」，門市櫃檯區也提供消毒酒精。

●OK mart

OK mart桃園全門市也暫停提供休息區，全台門市於門市人員部分規定戴口罩、加強手部清潔，並要求每日測量體溫；消費者入店也需戴口罩。

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