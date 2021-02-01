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中國政協機關報：台灣問題不能拖太久　美台勾結已「臨界點」　

▲▼習近平,拜登。（圖／路透，合成圖）

▲台美政策給中美關係帶來的影響或長期存在。（圖／路透，合成圖）

記者鄭思楠／綜合報導

中國人民政治協商會議全國委員會的機關報《人民政協報》30日發文稱，解決台灣問題不能拖太久。文章稱，美台相互勾結，台灣問題成為美國政權遏制中國發展的重要手段；而歐洲國家、澳洲、印度等對台政策也出現變化，台灣問題將日益成為影響中國整體外交戰略和威脅民族復興進程的障礙。

《人民政協報》發文稱，現在世界進入動盪變革期，單邊主義、霸權主義大行其道，冷戰思維和強權政治陰魂不散，國際關係中不公正不平等現象依然突出，全球發展中的深層次矛盾仍未得到有效解決，「加上台灣問題的存在，一些國際反華勢力更可能與台灣民進黨當局勾連，以台灣問題破壞中國大陸的整體外交戰略佈局。因此，台灣問題，不能拖太久。」

文章強調，美台勾結已近「臨界點」，雖然川普政府下台了，但他任內製定的一些台美政策給中美關係帶來的影響卻可能長期存在，台灣問題仍舊是未來中美關係的重大障礙，並還將是未來美國政權用來對中國漫天要價、遏制中國發展的重要手段。

同時，文章指，民進黨勾連印度、澳洲、紐西蘭、歐盟國家暴露其台獨野心，而西方一些國家在「一個中國」原則上開始出現了鬆動，出現了一些政治和軍事上具有象徵意義的事情。

文章在最後強調，未來台灣問題仍將可能是這些國家牽制中國的重要工具，這意味着，台灣問題將是日益成為影響中國整體外交戰略和威脅民族復興進程的障礙，因此，解決台灣問題不能拖太久。

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