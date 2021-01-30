民進黨北市主委31日投票　吳怡農不具投票資格預計17時發表聲明

▲吳怡農參選民進黨台北市黨部主委。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市黨部主委選舉將在31日登場，雖然只有民進黨智庫副執行長吳怡農同額競選，但他因為入黨未滿兩年，因此不具投票資格，不會現身投票所。其幕僚表示，預計下午5時左右，視開票狀況會透過臉書發表聲明。

民進黨台北市黨部主委選舉這一局，先前歷經前議員王孝維、前立委薛凌一陣廝殺過後曾經被暫時宣布停止選舉，經過協調，兩人同意退選，而在英系、新系隨之接續運作下，最後力推吳怡農出馬角逐主委一職。

在明天一早投票的規劃上，吳怡農雖然得以參選主委，但由於依照規定，他入黨未滿兩年，因此不具有投票資格，無法前往投票所投票；不過，前黨主席卓榮泰預計11時前往內湖投票所、立委高嘉瑜在南港投票所、立委吳思瑤在北投投票所，而前北市主委黃承國也預計10點赴文山投票所投票。

吳怡農辦公室幕僚表示，雖然這次是同額競選，但遵照選舉規定，參選人不宜出現在投票所30公尺內，所以不會有投票時間與地點；根據規劃，12個投票所預計16時開始開票，而吳怡農團隊規劃17時會透過臉書發出聲明。

在防疫規劃上，北市黨部也提出6點提醒，要求每一個投票黨員必須全程戴口罩、配合量測體溫與手部消毒，並保持室外1公尺、室內1.5公尺以上距離，避免交談。

此外，北市黨部也提醒，觀看開票也要先登錄個人資料；而居家隔離及檢疫者，以及經地方政府開立「自主健康管理通知書」者，在接獲通知檢驗結果確認陰性前，不得進入投票所；有發燒症狀或身體不適者，也要求在家休息。