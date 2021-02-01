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全台目睹「巨大火球」炸亮夜空9秒！　駕駛傻眼：跟車一樣大

記者黃翊婷／綜合報導

中南部民眾1日凌晨1時52分至58分間，相繼在天空看到一顆巨大火球飛過。一名駕駛形容，這顆「不明物體」中間像火球，看起來就跟一台車一樣大，讓目睹這一幕的他超級傻眼。

網友目擊火流星。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處）

▼▲阿里山國家風景區管理處的直播拍下火流星飛過天空，全程約9秒鐘。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處，下同）

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網友目擊火流星。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處）

一名網友1日凌晨在臉書PO文表示，凌晨1時52分行經國道一號，剛過三義的時候看到一團疑似火球的物體從天空掉下來，瞬間以為自己眼花，回家調行車紀錄器一看，居然真的有火球往豐原的方向飛去。

接著，又有兩名嘉義的駕駛分別在臉書社團「嘉義大小事」、「爆廢1公社」PO文，表示大約凌晨1時58分左右看到天空中飛過一團火球，地點是在嘉義市林森西路與文化路口，火球是朝西北往東南方向殞落，「中間像火球一樣，原本要許願，他X跟一台車一樣大，我傻眼」。

網友目擊火流星。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處）

▲目擊網友形容火球就像一台車一樣大。

就連PTT八卦板也有台南的網友目擊這顆大火球，還有人分享交通部觀光局阿里山國家風景區管理處的直播影片，大約在凌晨1時53分的時候，的確有一顆巨大火球飛過夜空，這短短9秒鐘全被拍了下來。

其他網友們紛紛留言表示，「我也有看到，客廳地板反射光線，我覺得不對勁就靠窗看天空」、「是隕石嗎？」、「我在板橋，有看到，速度超級快」、「高雄鳳山看到+1」、「我在東部也有看見」。至於這顆火球到底是什麼，有網友猜測應該是火流星，「墜落地面比較稀奇，很多都是在空中燒掉的，去年流星雨就看過幾顆很大顆的，還看過傍晚太陽還沒下山的火流星」。

▼網友目擊火流星。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

網友目擊火流星。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

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全台目睹「巨大火球」炸亮夜空9秒！　駕駛傻眼：跟車一樣大
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