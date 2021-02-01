快訊／北市深夜大停電！中山區突然「一片黑暗」　台電回應

▲台北市中山區深夜突然大停電。（圖／翻攝陳怡君臉書）
記者許力方、游宗樺／台北報導
台北市深夜驚傳大停電！中山區合江街附近路段有民眾指出，1月31日晚間10時許突然停電，連紅綠燈都停擺，街道陷入一片黑暗中，台電接獲通報，合江街、龍江路、錦州街及民權東路三段因線路設備故障，暫時停電，預計最快11時10分恢復電力。
市議員陳怡君31日晚間指出，中山區合江街停電，工班正在搶修中，員警也到場指揮交通。
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▼台電回應：線路設備故障。（圖／記者游宗樺翻攝）
▲台北市中山區深夜突然大停電。（圖／翻攝陳怡君臉書）
記者許力方、游宗樺／台北報導
台北市深夜驚傳大停電！中山區合江街附近路段有民眾指出，1月31日晚間10時許突然停電，連紅綠燈都停擺，街道陷入一片黑暗中，台電接獲通報，合江街、龍江路、錦州街及民權東路三段因線路設備故障，暫時停電，預計最快11時10分恢復電力。
市議員陳怡君31日晚間指出，中山區合江街停電，工班正在搶修中，員警也到場指揮交通。
▼台電回應：線路設備故障。（圖／記者游宗樺翻攝）
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