快訊／北市深夜大停電！中山區突然「一片黑暗」　台電回應

氣溫下降，不少民眾都會拿出電暖器、電熱毯等來加強禦寒，不過在使用上一定要特別注意！大陸雲南昆明宜良縣一名男子日前使用電暖器時剛好遇到停電，不過他沒把電源關掉就直接出門，等到電力恢復後，電暖器因為長時間發熱，導致周遭家具和雜物的溫度過高引發火災。