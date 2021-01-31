與低收入戶一起過好年　郭信良議長與陳亭妃立委發起捐贈物資

▲台南市議會郭信良議長與陳亭妃立法委員等人，在農曆春節前共同發起募集物資，贈送給低收入戶民眾，大家一起過好年。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會郭信良議長與陳亭妃立法委員，在農曆春節前共同發起募集物資，贈送給低收入戶民眾，大家一起過好年的活動，獲得陳怡珍議員及蔡旺詮議員熱心響應，共募得價值達新台幣250萬元的物資，31日在安南區、北區、中西區及東區同步發放。

郭信良議長指出，過去一年雖然因為新冠肺炎疫情影響，較為不景氣，但很多企業團體仍然熱心公益，聽到他和陳亭妃委員發起捐物資的活動，都慷慨解囊，包括登陸愛心會、好帝一食品、統亞電子、喬登全日式髮型連鎖、肯尼士有限公司、天保生物科技、虎頭蜂企業、綠農電科，以及方崑德先生紛紛參與，才能有這麼多物資來捐贈給低收入戶的民眾們。

郭信良議長表示，除了贊助商們，陳怡珍及蔡旺詮議員也很有愛心，第一時間就響應這項活動。陳亭妃委員及陳怡珍議員在北區海安路服務處發放物資給中西區及北區共1363戶低收入民眾；蔡旺詮議員也在東區服務處贈送白米、沙拉油、衛生紙等民生物資給東區756個低收入戶。郭信良議長說，連同安南區887戶，總共有3006戶低收民眾得到這些善心捐贈。

除了捐贈物資，在郭信良議長安南區服務處還有免費贈送春聯、喬登美髮義工服務團隊免費義剪、砂崙社區發展協會提供的免費點心、安南區衛生所免費義診、X光健康檢查、流感疫苗施打。郭信良議長強調，希望來年有更多善心人士加入，能夠擴大濟助的區域，大家一起溫暖過好年。

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