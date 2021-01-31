埔里林班地復燃！飛行傘玩家高空發現冒煙　林管處再派20人救火

▲有飛行傘玩家發現林地復燃，趕緊通報消防隊。（圖／南投林管處提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮蜈蚣里山區、南投林管處埔里事業區第102林班，30日中午12時許發生山林火災，延燒面積約0.2公頃，南投林管處獲報立即派員、申請空勤總隊前往灌救，經搶救24小時至今日中午近1時將火勢撲滅，未料才撤離沒多久，就有飛行傘玩家在空中發現一處山林冒出白煙疑似復燃，隨即通報林管處，林管處即投入20人力返回救火，目前已將火勢控制，正處理殘火中。

南投縣消防局表示，30日下午1時許接獲通報，埔里鎮墘溪二巷附近山區發生火警災，即調派中心碑消防分隊前往，惟到場後發現大型消防車輛無法抵達，且地點位在林務局埔里事業區第102林班，遂轉報轄區單位林務局南投林管處，並申請空勤總隊協助。

▲▼南投林管處埔里事業區第102林班再度復燃，森林護管員返回處理。（圖／南投林管處提供）

南投林管處表示，經動員森林護管員21員抵達火場直接滅火，空勤總隊也支援黑鷹直升機投水9架次，火勢於下午5時許獲得控制，並由現場人員處理殘火，留守至今日中午12時許才撤離。

未料人才走沒多久，有飛行傘玩家發現鯉魚潭後方的山林冒出陣陣白煙，經通報南投縣消防局，確認是昨日發生火警的102林班疑有復燃狀況，除派遣鄰近消防分隊前往，也轉報南投林管處。

南投林管處指出，留守人員清理火場至今日下午約1時返回工作站，接獲轉報後，當下立刻調派人力再度上山滅火，埔里工作站投入20人力背水澆灌林地，研判是中午氣溫較高，而林下的腐質層較厚，可能藏有餘燼未滅，加上風吹，致使腐植層再次悶燒，目前仍在監控清理。

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