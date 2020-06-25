快訊／馬武佐野郡山森林大火延燒16小時！　直升機載水灌救中

▲台中市和平區馬武佐野郡山發生森林火災，消防局26日上午拍出直升機載水灌救。（圖／台中市消防局提供）
記者白珈陽／台中報導
台中市和平區馬武佐野郡山，24日下午4時許發生森林火災，林務局東勢林管處指出，該處為台中市大甲溪事業區第38林班地，接獲通報後，立即派員前往救火，但由於地勢陡峭且天色已晚，車輛無法到場僅能人力前往，26日上午6時許空勤總隊出動直升機載水灌救，目前火勢尚未完全撲滅。東勢林區管理處表示，火災發生原因，將待火勢撲滅後交由警消單位蒐證確認。
梨山區一名果農24日下午4時許，發現武陵農場對面的馬武佐野群山停機坪附近發生森林火災，趕緊通報消防隊，林務局東勢林管處獲報也同步動員森林護管員45名組成機動救火隊前往火場。
林務局指出，火場位於台7甲線52K陵后宮對面山林，目視多濃煙，面積估算約2公頃，屬針闊葉混合林，多燃燒硬草類植物與矮灌叢等輕質燃料，惟現場坡度約50度，多處崩塌，地形非常陡峭，環境險峻，火警現場車輛無法到達，須以人力徒步前往，遂申請空勤總隊支援吊掛水袋灌救。
林務局表示，目前空勤直升機投水灌灑4次，持續灌灑中，目前火災發生原因尚未釐清，待火勢撲滅後將交由警消單位蒐證確認起火原因，同時呼籲大眾，搶救森林火災期間，勿進入山區，以利現場人員搶救工作。
▲火場位於台7甲線52K陵后宮對面山林，目視多濃煙，面積估算約2公頃。（圖／林務局東勢林管處提供）