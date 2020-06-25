　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／馬武佐野郡山森林大火延燒16小時！　直升機載水灌救中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台中市梨山地區發生森林火災，消防局26日上午拍出直升機載水灌救。（圖／台中市消防局提供）

▲台中市和平區馬武佐野郡山發生森林火災，消防局26日上午拍出直升機載水灌救。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市和平區馬武佐野郡山，24日下午4時許發生森林火災，林務局東勢林管處指出，該處為台中市大甲溪事業區第38林班地，接獲通報後，立即派員前往救火，但由於地勢陡峭且天色已晚，車輛無法到場僅能人力前往，26日上午6時許空勤總隊出動直升機載水灌救，目前火勢尚未完全撲滅。東勢林區管理處表示，火災發生原因，將待火勢撲滅後交由警消單位蒐證確認。

梨山區一名果農24日下午4時許，發現武陵農場對面的馬武佐野群山停機坪附近發生森林火災，趕緊通報消防隊，林務局東勢林管處獲報也同步動員森林護管員45名組成機動救火隊前往火場。

林務局指出，火場位於台7甲線52K陵后宮對面山林，目視多濃煙，面積估算約2公頃，屬針闊葉混合林，多燃燒硬草類植物與矮灌叢等輕質燃料，惟現場坡度約50度，多處崩塌，地形非常陡峭，環境險峻，火警現場車輛無法到達，須以人力徒步前往，遂申請空勤總隊支援吊掛水袋灌救。

林務局表示，目前空勤直升機投水灌灑4次，持續灌灑中，目前火災發生原因尚未釐清，待火勢撲滅後將交由警消單位蒐證確認起火原因，同時呼籲大眾，搶救森林火災期間，勿進入山區，以利現場人員搶救工作。

▲林務局指出，火場位於台7甲線52K陵后宮對面山林，目視多濃煙，面積估算約2公頃。（圖／林務局東勢林管處提供）

▲火場位於台7甲線52K陵后宮對面山林，目視多濃煙，面積估算約2公頃。（圖／林務局東勢林管處提供）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
中火2號機重啟　盧秀燕重罰200萬怒批：台電不該知法犯法！
劉品言答應男友求婚卻分手！　淚崩「吃飯一直滑手機」
車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台61彰化段火燒車！大型吊車交流道突自燃…8消防車出動

驚悚！騎士加速闖紅燈遭對向休旅車擊落　車噴飛害路人骨折

菜刀狠剁5塊！愛河兇手「保生大帝」前棄屍…2屍袋漂100m停廟前　40hrs破案

無妄之災！婦人安坐候車亭　公車撞車亭險垮女彈飛送醫

全國肅槍專案成果豐！苗警掃蕩槍械改造場　緝獲非法槍枝9枝　

高雄分屍案兇手曝光！菜刀狠剁分屍「裝2袋」丟愛河　狼狽趴地遭警制伏

快訊／馬武佐野郡山森林大火延燒16小時！　直升機載水灌救中

台大教授曖昧女博士生！甩25年妻扯「4年不開冷氣」…使壞被抓包：在走廊都聽見

端午節台南安平運河發現男浮屍　 消防打撈上岸追查身分

快訊／屏東分局警「包娼包賭」還設應召站！轉身逃跑摔斷腿　記大過一支

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

快訊／台61彰化段火燒車！大型吊車交流道突自燃…8消防車出動

驚悚！騎士加速闖紅燈遭對向休旅車擊落　車噴飛害路人骨折

菜刀狠剁5塊！愛河兇手「保生大帝」前棄屍…2屍袋漂100m停廟前　40hrs破案

無妄之災！婦人安坐候車亭　公車撞車亭險垮女彈飛送醫

全國肅槍專案成果豐！苗警掃蕩槍械改造場　緝獲非法槍枝9枝　

高雄分屍案兇手曝光！菜刀狠剁分屍「裝2袋」丟愛河　狼狽趴地遭警制伏

快訊／馬武佐野郡山森林大火延燒16小時！　直升機載水灌救中

台大教授曖昧女博士生！甩25年妻扯「4年不開冷氣」…使壞被抓包：在走廊都聽見

端午節台南安平運河發現男浮屍　 消防打撈上岸追查身分

快訊／屏東分局警「包娼包賭」還設應召站！轉身逃跑摔斷腿　記大過一支

快訊／台61彰化段火燒車！大型吊車交流道突自燃…8消防車出動

台南女國中生遭霸凌骨折　議員指控吃案還施壓職員：想保工作就壓下

中職／樂天桃猿衝了　端午連假3星輪番登場

驚悚！騎士加速闖紅燈遭對向休旅車擊落　車噴飛害路人骨折

中火2號機重啟　盧秀燕重罰200萬怒批：台電不該知法犯法！

坦尚尼亞礦工挖到2塊「超巨大稀有寶石」　售出秒成億萬富翁！

女孩溺水「連一拉一全跳了」　7同學詭譎搶下水…40分鐘剩8浮屍漂上岸！

下港v.s頂港！「超強分析南北粽大比拚」　文史作家曹銘宗：為油飯抱屈

海上飄黃色塑膠袋！鏡頭一拉...嚇見「翻肚龜屍」　志工：可憐的孩子

菜刀狠剁5塊！愛河兇手「保生大帝」前棄屍…2屍袋漂100m停廟前　40hrs破案

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

新莊雙屍2人是國中教師　書本藏一封告白信

幫14歲女兒整理房間...垃圾桶驚見用過的保險套

即／愛河分屍案兇嫌落網

西勢美香艷影片又來了！警：老司機別衝動

台大教授曖昧女博士生！使壞被抓包：在走廊都聽見

破案關鍵曝光！分屍狠男「雙腿開開」騎機車

愛河分屍男「傷口平整」　兇手疑具醫事背景

新莊夫妻雙屍命案！丈夫疑徒手勒斃妻子後輕生

屁孩夜衝武嶺狂歡　打爆哨站玻璃

即／高市議員李喬如追撞　3車毀損2人傷

更多熱門

相關新聞

首屆梨山雲端上婚禮開放報名　限額12對

首屆梨山雲端上婚禮開放報名　限額12對

交通部參山國家風景區管理處「中橫觀光60-幸福梨山·愛在高峰」系列活動5月開跑，其中一項是首次舉辦的「梨山彩虹囍事—雲端上的婚禮」，預計9月11日至13日，在全國最高海拔2千多公尺的梨山耶穌堂舉辦聯合婚禮，即日起開放12對海內外新人報名，報名費9999元，象徵幸福久久，還可體驗3天2夜的部落遊程，報名至7月9日。

梨山賓館佛心老闆！發員工旅遊補助

梨山賓館佛心老闆！發員工旅遊補助

梨山水蜜桃阿公上山工作摔死

梨山水蜜桃阿公上山工作摔死

低溫農損近1億8千萬！重創台中梨山農

低溫農損近1億8千萬！重創台中梨山農

梨山高麗菜披冰衣　像藝術品

梨山高麗菜披冰衣　像藝術品

關鍵字：

梨山山林火災

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

館長羞辱金與正！北韓粉專火大反擊

照片值45000　他看開罰理由傻眼

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

更多

最夯影音

更多
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面