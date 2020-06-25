快訊／馬武佐野郡山森林大火延燒16小時！　直升機載水灌救中

交通部參山國家風景區管理處「中橫觀光60-幸福梨山·愛在高峰」系列活動5月開跑，其中一項是首次舉辦的「梨山彩虹囍事—雲端上的婚禮」，預計9月11日至13日，在全國最高海拔2千多公尺的梨山耶穌堂舉辦聯合婚禮，即日起開放12對海內外新人報名，報名費9999元，象徵幸福久久，還可體驗3天2夜的部落遊程，報名至7月9日。