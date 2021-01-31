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高雄女大生騎車「口罩從口袋飛落」遭罰3600！　家屬怒批搶錢

▲女大生騎車口罩從口袋掉落 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲女大生騎車口罩(紅圈處)從口袋掉落 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一女大生日前騎車上學途中，放在外套口袋的口罩不慎掉落，遭後方環保局清潔隊錄影拍下告發隨地拋棄廢棄物，儘管已經在第一時間向政府機關反映是被風吹落且是全新口罩，但卻仍遭重罰3600元。高雄環保局表示，是環保署通函地方環保機關，於疫情期間，使用後的口罩任意丟棄者，第1次即加重裁處3600元的規定。女同學還可針對裁處疑義提出訴願。

▲女大生騎車口罩從口袋掉落 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲女大生騎車口罩從口袋掉落，但她渾然不知。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這名女大生於109年11月24日行經高雄武昌路時，怕身上的口罩不夠，因此口袋又放了一個，但卻在途中掉落，過一段時間接到環保局舉發，看光碟影片才知道口罩飛落。女大生向環保局說明口罩是被風吹落掉出口袋，且是口罩是全新的，但環保局不接受，依「汙染程度1.5倍」、「危害程度2倍」加重裁罰，總罰款金額3600元。

挨罰3600元罰單，讓女大生及其父親無法接受，女大生父親表示，女兒口罩丟了該罰就罰，罰金3600元也會去繳，但是不小心落，過程中有模糊地帶應該有討論空間，但卻沒有作為，「1200變3600元變3倍，我們會覺得有點像是在搶錢」。

不過，高雄市環保局表示，該案是清潔隊查報員在執行環境衛生查報勤務時所拍攝到的畫面，裁處金額3600元主要是依據109年環保署通函地方環保機關，因新冠疫情原因，避免造成防疫破口，於疫情期間，使用後的口罩任意丟棄者，第1次即加重裁處3600元的規定。

針對女同學提出口罩是新的且是騎車過程自外套口袋掉落自己並不知情，不是任意丟棄。環保局表示，女同學可針對裁處疑義提出訴願，收到訴願書後，環保局會再加以審酌釐清，並以慢動作重新檢視錄影帶內容，倘確非出於故意或過失者，會依行政罰法及訴願法相關規定予以撤銷處分。

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