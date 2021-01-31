驚嚇破表！高雄南星計畫區道路驚見60公分鎖鏈蛇「日光浴」

▲高雄小港區出現鎖鏈蛇，嚇壞運動的民眾。（圖／記者黃子倩翻攝）



記者黃子倩／高雄報導

高雄小港的南星計畫區竟然出現一條60公分長的鎖鏈蛇，30日下午3點多在附近運動的民眾見狀，立刻拍下照片，通知消防隊前往處理，曾經在地方上組織捕蛇大隊的鳳興里里長洪富賢指出，以往在南星計畫區就常看見蛇的蹤跡，但是很少在冬天看到「那麼大尾的」，所幸消防隊前來處理後，已成功將蛇捕獲。

根據當地里長洪富賢的說法，30日下午3點多，有居民在中林路和南星路口附近，看到這條鎖鏈蛇，目測長約快一公尺，但看到蛇的當下，蛇沒有移動，因此原本以為蛇已經死亡，但仍不敢大意，通知消防隊前往處理，消防隊到場後，觀察現場地勢，發現這條蛇出現在封閉的南星計畫區，因路口有消波塊擋住，平常車輛無法進出，因此鎖鏈蛇才會躺在馬路中央。

洪富賢進一步指出，以前在附近就常看到眼鏡蛇或者鎖鏈蛇出沒，因此擔任里長前，曾經自己組成捕蛇大隊，最高紀錄一天就抓過7、8尾蛇，現在比較起來，鎖鏈蛇已經沒有那麼常出現，但偶爾仍會出沒，加上鎖鏈蛇具有出血性及神經性毒，因此都會跟居民呼籲，看到蛇盡量不要靠得太近，以免發生危險。

高雄消防局指出，捕峰捉蛇權管單位是農業局，從2021年1月1日起，高雄市38區捕蜂全天24小時農業局都是委外廠商，捉蛇仍由消防人員協助，捕捉的蛇類已通知農業局帶回。

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