柬「10年蝙蝠標本」發現病原！與新冠92%相似　疫情源頭恐含東南亞

▲研究人員對柬埔寨10年前的蝙蝠樣本進行分析後發現，這些蝙蝠身上的病原與新冠病毒高度類似。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

研究人員最近對430只蝙蝠樣本進行分析後發現，這批自2010年12月以來，就一直保存在柬埔寨金邊巴斯德研究院 （Institut Pasteur）冰箱中的蝙蝠，身上攜帶的病原基因序列竟與新冠病毒相似度高達92.6%，讓研究人員懷疑，新冠疫情的源頭是否仍為人們長期所認定的中國武漢。

綜合外媒報導，這群被研究的菊頭蝠（Rhinolophus shameli／Shamel's horseshoe bat）一直生活在一個位於柬埔寨東北部、與寮國相鄰的上丁省（Stung Treng Province）山洞裡，這些蝙蝠常見於柬埔寨、寮國、緬甸、泰國和越南等東南亞國家。

▲儘管研究人員在柬埔寨發現與新冠病毒基因序列高度相似的病原，但他們並不認為新冠病毒來自柬埔寨，因為該國受新冠疫情的影響極小。（圖／達志影像／美聯社）

在這篇新發布的論文中，研究團隊指出，在已保存長達10年的扁顱菊頭蝠標本身上，發現與新冠病毒和SARS病毒基因序列「幾乎相同」的病原，對於發現新冠病毒的發源地至關重要；人們目前對於新冠病毒發源地的認知還是太少，而這項研究證明了，新冠相關病毒的地理分佈比人們迄今所認為的要廣泛得多。

儘管世界衛生組織（WHO）目前已前進中國武漢，以追尋新冠病毒源頭，但巴斯德研究所的研究人員認為，除了中國以外，整個東南亞地區也可能是尋找新冠病毒起源的關鍵地區，而通過對這些地區的蝙蝠和其他野生動物的進一步監視，可提前讓世界為下一次的病毒大流行做更好的準備。

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