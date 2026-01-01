談判有進展！　川普宣布「延後1年」調漲家具關稅

▲ 川普簽署公告，延後調漲家具關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普跨年夜宣布貿易政策調整，決定將家具關稅上調計畫延後一年實施，同時維持現行25%進口關稅不變。白宮表示，此舉是因與各國木製品貿易談判「正取得實質進展」。

川普於美東時間12月31日簽署最新貿易公告，援引1962年《貿易擴張法》第232條國安條款，將原訂2026年元旦起針對軟墊家具、櫥櫃及浴室櫃等產品的關稅調漲措施順延12個月執行。不過，去年9月底開始實施的25%懲罰性關稅將持續生效。

白宮發布的事實清單指出，商務部先前完成的232條款調查報告顯示，目前木製品進口數量及情形可能構成國安威脅。川普政府認為，美國過度依賴外國木材供應鏈，恐怕削弱國防產能、建築產業及經濟實力。

官方聲明特別點名，外國政府透過補貼政策及「掠奪性貿易手段」，削弱美國本土木製品業者的市場地位。但有鑑於正在進行中的談判「富有成效」，川普決定暫緩提高關稅稅率，以便與其他國家進行進一步談判。

川普先前已對鋼鐵、鋁材、銅製品及汽車等產業祭出232條款制裁，商務部目前正同步調查半導體、藥品、商用客機、風力發電設備、機器人技術及無人機系統等戰略性產業的進口威脅評估。