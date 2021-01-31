見「黑特臺大」討論男同學感情生活！她留言批：無套射女友　下場慘

▲陳姓女子在網路上留言誹謗同校男學生，遭法官判拘役10天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

有網友在社群網站《Dcard》上張貼一則貼文，「黑特臺大3.0發生什麼事了」，裡頭在討論台大醫學系男學生與女友的私人感情生活，而引起熱議。對此，一名同是台大學生的陳姓女子見狀，在貼文下留言，直指該男學生，「無套射女友」、「無縫新的熱舞社獸醫系女友」，事後遭到男學生提告。法院審理後，依散布文字誹謗罪判陳女拘役10天，得易科罰金1萬元。緩刑2年。

判決書指出，有網友2018年間在《Dcard》上出一則貼文，「黑特臺大3.0發生什麼事了」，內容在討論男學生與其女友的私人感情，因而引起熱議，陳女見狀後，不滿男學生行徑，於是在未查證的情形下，於貼文下留言，「簡言之，該男學生無套射女友，懷孕後載女友墮胎不久後，沒好好照顧虛弱受苦女友，跑去無縫新的熱舞社獸醫系女友。」

事隔一個月後，該男學生在滑《Dcard》文章時，才發現該則貼文以及陳女留言，氣得對陳女提告。

法官審理後，認定陳女犯行，審酌他未經詳實查證，僅因看見論壇文章，就在社群網站上傳述轉載，在現今網路資訊流通迅速，所及範圍無遠弗屆的情況下，對男學生名譽造成損害，實屬不該，但考量陳女坦承犯行，並願向男學生達成和解，最終依散布文字誹謗罪判她拘役10天，得易科罰金1萬元。緩刑2年。全案可上訴。

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