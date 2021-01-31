因應疫情！衛福部基隆醫院「2月1日起禁止探病」　陪病限1人

▲衛福部基隆醫院2月1日起禁止探病。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

部立桃園醫院群聚感染事件持續擴大！為了配合防疫，衛福部基隆醫院宣布，自2月1日起全面禁止探病，而陪病方面，每名病患限1人（含家屬、照顧服務員）陪伴，且入院時會發給「陪病證」，以確保醫院就醫環境安全。

為了配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，全台不少醫院宣布全面禁止探病。對此，衛福部基隆醫院也跟進實施人員進出的管制措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

基隆醫院表示，自2月1日起一般病房除了3種例外情況之外，院內全面禁止探病；加護病房（含新生兒加護病房）每日上午10時30分至11時開放探視，且每名病患訪客限2人，需持「探病證」進入院區。至於陪病方面，每名病患限1人（含家屬、照顧服務員）陪伴，入院時發給「陪病證」。

▲基隆醫院宣布，自2月1日起全面禁止探病。（圖／基隆醫院提供）

一般病房探病例外情形

（一）病人實施手術、侵入性治療等,須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。

（二）急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。

（三）其他因病人病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病人等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

▲基隆醫院現行門口開放時間公告。（圖／基隆醫院提供）